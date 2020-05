Fonctionnaires de l’éducation nationale : Les listes des postes vacants dévoilées

Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé la liste de postes vacants des fonctionnaires concernés par le mouvement de mutations au titre de l’année scolaire 2020/2021.

Dans une correspondance adressée aux directeurs de l'Education des wilayas, le ministère a indiqué en effet que la liste des postes vacants concernés par l’opération comprend le poste de directeur de lycée, le directeur d’établissement de cycle moyen (CEM), d’inspecteur d’enseignement primaire et de superviseur de l’éducation.

Le poste d’économe, de conseiller de nutrition scolaire et des conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle figurent également dans cette liste.

Ainsi, le mouvement inter-wilaya vise à combler le déficit enregistré en postes vacants disponibles résultant, notamment, du départ à la retraite des fonctionnaires et dont les dossiers ont été validés par les directeurs de l'Education et la direction de la Fonction publique.

Dans cette correspondance, le ministère a souligné l’importance d’assurer une large diffusion des listes des postes vacants au niveau des différents établissements scolaires et sur le site Internet des directions de l’Education pour permettre aux fonctionnaires désireux bénéficier de ce mouvement de s’informer sur cette opération.

Ainsi, les fonctionnaires sont tenus de remplir un formulaire pour exprimer leur désir de bénéficier de ce mouvement qui est soumis à des conditions fixées par le ministère.

Les demandes des candidatures seront étudiées et approuvées par la direction des ressources humaines après la tenue de la réunion de la commission chargée de l’opération.



Les chefs d’établissements tenus d’assurer la continuité du service public



Sur un autre registre, le ministère avait exhorté les directeurs des établissements scolaires d’assurer le maintien de la continuité du service public et le règlement des situations des travailleurs en suspension, suite à l’instauration des mesures de confinement.

De ce fait, la tutelle a souligné l’importance d’exécuter les travaux de fin d’année, notamment après la proclamation des mesures relatives aux moyennes de passage d'un niveau à un autre pour les trois cycles d'éducation, lesquelles consistent en la réduction de la moyenne d’admission à 4,5/10 pour le cycle primaire et à 9/20 pour les cycles moyen et secondaire. Les chefs des établissements scolaires ont été également chargés d’achever tous les travaux administratifs liés au déroulement de la rentrée scolaire, aux carrières des personnels en terme de promotion, ainsi que le règlement des dossiers des enseignants qui seront admis à la retraite.

Kamélia Hadjib