Examen du BEM : Des syndicats appellent à son annulation

Suite aux décisions prises lors du Conseil des ministres tenu dimanche dernier et relatives au secteur de l’éducation nationale, et même si dans l’ensemble, elles étaient unanimes à les saluer, plusieurs organisations syndicales ont cependant émis des réserves sur certains points, notamment le maintien de l’examen du BEM.

C’est le cas du Syndicat national des travailleurs de l’Education qui estime que la rentrée scolaire pour les cycles moyens et secondaire ne peut intervenir en octobre, comme précisé dans le plan, et considère que les préparatifs ne peuvent être achevés avec la tenue des examens du BAC et du BEM en septembre.

Face à cette situation, le SNTE demande au ministère de l'Éducation nationale d'annuler l’examen du brevet d'enseignement moyen, à l’instar de l’examen de fin de cycle primaire, et de ne maintenir que le baccalauréat afin de pouvoir programmer la rentrée début octobre dans de bonnes conditions.

«La rentrée des classes est étroitement liée à la fin de l'année. Or, dans ces conditions, il est impossible d’envisager la rentrée en octobre, d'autant plus que la majeure partie du secteur sera mobilisée pour les examens de fin d’année à savoir le BAC et le BEM. Nous estimons qu’il est impossible de fixer la date de la rentrée scolaire 2020/2021 au début octobre, car le processus de collecte, de codage et de correction des examens du BAC et du BEM, dépasse habituellement trois semaines», a déclaré le coordinateur du syndicat, Kouider Yahiaoui, qui citera les opérations relatives à la fin d'année, qui sont principalement liées aux résultats de ces deux examens, notamment l’élaboration de cartes pédagogiques de la nouvelle année scolaire. Des cartes qui dépendent techniquement dans leur élaboration du nombre d'élèves en quatrième année moyenne et en troisième année secondaire, ainsi que sur le taux de réussite à ces deux examens, a-t-il précisé, citant aussi la distribution des nouveaux manuels scolaires et le paiement de la pension de 5.000 DA pour les œuvres sociales.

M. Yahiaoui a souligné que la rentrée scolaire pour l’année 2020/2021 ne peut être effective que vers novembre et estimé que la meilleure solution est d'annuler le BEM et de maintenir la date de la rentrée début octobre et l’examen du BAC en septembre.

Pour sa part, la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation et de la formation a formulé un nombre de propositions pour la réussite de l'examen du brevet d'enseignement moyen, prévu au cours de la deuxième semaine du mois de septembre et suggéré à ce sujet le passage au cycle secondaire de tous les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9/20. «Pour les élèves qui n'ont pas obtenu cette moyenne de passage, ceux-ci devront passer l'examen de BEM en septembre», a précisé la FNTE.

Elle explique dans un communiqué dont El Moudjahid détient une copie, qu'après avoir contacté ses différents représentants à travers le pays, l’organisation syndicale a constaté une grande insatisfaction parmi les travailleurs du secteur et les parents d’élèves suite à la décision de la tenue de l’examen du BEM en septembre.

Selon la FNTE, les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9 représentent plus de 69% et compte tenu des difficultés financières que traverse le pays, environ 70% des dépenses de l'examen seront économisés pour être consacrées à la réhabilitation des établissements scolaires.

Ainsi, 30 % seulement des élève restent concernés par l'examen, de sorte à préserver la crédibilité de l'examen d'une part, et éviter de punir les élèves qui ont obtenu une moyenne de 9,00 et puisqu’ils ne sont nullement responsables, selon la Fédération, de la situation actuelle due à l'épidémie du Covid-19.

Salima Ettouahria