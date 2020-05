Séance plénière consacrée aux questions orales à l’APN : Plusieurs dossiers abordés

La séance des questions orales qu’a abritée, jeudi dernier, l’APN, sous la présidence de M. Slimane Chenine, a porté sur des préoccupations soulevées par les élus du peuple en rapport avec les secteurs de l’Habitat, des Finances, de l’Énergie, des Travaux publics, des Ressources en eau et de la Culture. Les ministres ont apporté les éclaircissements nécessaires, tout en rappelant, à l’occasion, certaines décisions phare entérinées par leurs départements respectifs.

----------------------------------

Mohamed Arkab, ministre de l’énergie :

«Pas de coupure d’électricité pour factures impayées pendant le confinement»

lIl n’y aura pas de coupure d’électricité qui sera appliquée par Sonelgaz sur ses clients qui ne se sont pas acquittés de leurs factures pendant la période du confinement, a rassuré le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. «Les citoyens ne pouvant pas s’acquitter de leurs factures à distance ne connaîtront pas de coupure d’électricité tout au long de la période de confinement suite aux mesures de solidarité prises par Sonelgaz», a-t-il en effet soutenu mettant l’accent sur la préservation de la santé du citoyen qui est prioritaire.

Le groupe Sonelgaz a décidé d’un ensemble de mesures en faveur de ces clients pendant cette période de crise sanitaire rappelle en outre le ministre qui informe par ailleurs que son département a lancé un programme d’envergure de raccordement électrique et gazier pour l’ensemble des communes du pays, en particulier dans les zones d’ombre où il y a eu recours, a-t-il précisé aux techniques modernes et notamment aux énergie renouvelables.

D’autre part, et dans ses réponses aux questions des députés, le ministre a révélé que les subventions de l’Etat concernant l’électricité et le gaz, qui sont consenties en guise de soutien au pouvoir d’achat du citoyen, se sont élevés en 2019 à près de 18 milliards DA, à la charge du Trésor public.

Des sommes importantes, relève-t-il sont consacrées annuellement dans le cadre des subventions, et ce compte tenu de la hausse du niveau de consommation nationale de gaz naturel qui atteint en 2020 près de 50 milliards de m3.

Il rappellera à ce titre que «les prix nationaux appliqués, notamment pour le gaz naturel, sont loin du coût réel de production», précisant que «la moyenne du prix de l’unité de gaz naturel sur le marché national s’élève à 0,28 dollars/unité, tandis-que celui-ci est cédé par l’Algérie à l’international à hauteur de 5 dollars».



Sonatrach compte près de 154.000 travailleurs



Dans sa réponse à la question du député indépendant Negaz Jdid au sujet du recrutement au sein de la Sonatrach et notamment dans les wilayas du Sud, il a assuré que «le secteur de l’énergie à travers ses institutions des secteurs des hydrocarbures, de l’électricité et du gaz, va contribuer de façon active à la mise en œuvre du programme du gouvernement dans le cadre du renforcement de l’emploi et la réduction du chômage».

Sonatrach demeure déterminée, poursuit-il, «à donner la chance à l’ensemble de la jeunesse algérienne en matière d’emploi dans la mesure du nombre de postes nécessaires pour chaque région et pour chaque projet».

«La compagnie des hydrocarbures réalise chaque année des recrutements dans le respect des lois», a-t-il ajouté précisant que la main-d’œuvre de Sonatrach atteint actuellement près de 154.000 employés dont plus de 123.000 salariés dans le Sud.

Karim Aoudia

----------------------------------

Abderrahmane Raouya, ministre des Finances :

«La numérisation de l’administration du Domaine de l’état lancée»

l«Le processus de modernisation et de numérisation de l’administration du Domaine de l’Etat est lancé», a informé jeudi le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. Rappelant que l’objectif de cette opération vise prioritairement à conférer une meilleure efficacité dans le traitement des dossiers, il a assuré que tout l’équipement nécessaire pour garantir son succès est acquis. Ce processus «bénéficie d’un intérêt particulier dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République», a-t-il soutenu. En effet, l’administration des Domaines de l’Etat assume un rôle majeur sur le plan socio-économique dans la mesure où elle agit en tant qu’expert et notaire de l’Etat en matière d’opérations foncières et immobilières. Cette structure a pour missions principales d’organiser, d’une part, la gestion du patrimoine public qu’il faut protéger contre toute atteinte physique et juridique des biens de l’Etat et se charge, d’autre part, du contrôle des conditions de fond et de forme des documents portant sur la propriété immobilière publique ou privée ainsi que sur les autres droits réels immobiliers. Au sujet du cadastre général, le ministre précisera que l’action de numérisation se déroule «très bien».

Excepté quelques contraintes liées aux villes, cette opération est, selon lui, sur le point d’être achevée et son taux d’avancement sur le territoire national avoisine les 98%. L’autre précision du ministre concerne le retard pris dans la mise en conformité des biens relevant du Domaine de l’Etat et la régularisation des dossiers des citoyens au titre de la loi 08-15 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement. Il dira à cet effet que «l’administration des Domaines ne ménage aucun effort pour régulariser les dossiers approuvés par les commissions en charge de l’examen des dossiers. D’autre part, M. Raouya informe que la Direction générale des impôts poursuit son programme de réalisation de centres de proximité au niveau local et ce, dans l’objectif de doter les 48 wilayas de structures d’impôts.

Ceci obéit au double objectif d’un meilleur recouvrement et d’un rapprochement de l’administration fiscale du citoyen, a-t-il expliqué dans sa réponse la question de la députée, Nadjet Amamra, du RND.

Des centres, précise-t-il, qui sont dotés d’un système informatique permettent aux contribuables de s’acquitter de leurs obligations fiscales à distance. A ce titre, il a également informé que toutes les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) s’acquittaient d’ores et déjà de leurs obligations fiscales via ce nouveau système informatique.

K. A.

----------------------------------

Kamel Nasri, ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme :

«éradiquer l’habitat précaire»

l«Tous les nouveaux projets de conception de logements et des plans urbanistiques prennent en considération les dispositions de loi relatives aux droits des personnes aux besoins spécifiques», a assuré le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Kamel Nasri. Il admet toutefois qu’en la matière, des manquements sont encore à combler et que «beaucoup reste à faire aux niveaux des anciens quartiers et infrastructures de bases», dit-il dans sa réponse à la question du député, Samir Zibouche, du parti AHD 54. Réitérant son engagement à ne ménager aucun effort pour «résoudre ce problème d’une manière générale», il évoquera par ailleurs dans sa réponse à la députée Fouzia Tahraoui, du Front démocratique libre (FDL), le lancement du programme de 380.000 logements publics locatifs (LPL), en sus de l’octroi de 170.000 aides financières à la restauration.

Des opérations qui obéissent nécessairement à la logique à l’éradication de l’habitat précaire dont le nombre recensé en 2007 par les autorités publiques s’est élevé à 560.000 habitations à travers le pays. A ce titre, il précisera à l’endroit de la même députée de Chlef que la daïra d’Ouled Farès bénéficiera d’un quota de logements dans le cadre du nouveau programme en cours de préparation en collaboration avec le ministère de l’Intérieur. A l’adresse du député Hadj Cheikh Barbara de Tissemsilt (MPA), le ministre fera savoir que cette wilaya a bénéficié d’un quota global de 4.265 unités de type location-vente (AADL), dont 800 unités réalisés au chef-lieu sont fin prêts et seront livrés après achèvement des travaux des canalisations.

Dans la même commune de Tissemsilt, près de 2.000 unités de logements sont en cours de construction, indique-t-il ajoutant que les travaux de réalisation de 200 logements ont été engagés à Theniet El Had où les travaux enregistrent un taux d’avancement de 6%. Pour ce qui est du quota restant (1.365 unités), les mesures sont en cours pour lancer les appels d’offres, a-t-il fait savoir, assurant que le programme actuel de la wilaya dans cette formule est suffisant pour satisfaire toutes les demandes.

K. A.

----------------------------------

Farouk Chiali, ministre des Travaux publics et des Transports :

«Le projet de tramway de Batna n’est pas annulé»

lLa capitale des Aurès, Batna, aura son tramway dès que la situation financière du pays le permettra, a assuré le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Ce projet, ayant déjà fait l’objet d’appel d’offres en 2014 pour la réalisation d’une ligne de tramway de 15,5 km avec 25 stations pour une capacité de transport de 90.000 voyageurs par jour, a été en effet gelé en 2015 en raison de l’amenuisement des recettes financières de l’État. D’un coût global de 32,71 milliards DA, le même projet est «gelé et non pas annulé», précise M. Chiali, assurant que sa réalisation sera réactivée dès que possible. Il fera savoir par ailleurs que les travaux de réalisation de la route nationale reliant Djendjen (wilaya de Jijel) et El-Eulma, dans le cadre du raccordement du port de Jijel à l’autoroute Est-Ouest, ont atteint un taux d’avancement de 42%. L’exécution des travaux concernant ce projet bute sur plusieurs contraintes d’ordre technique et organisationnel, mais aussi en raison d’un relief accidenté vu qu’un tronçon de 60 km de cette route traverse des zones montagneuses.

Le chantier est confronté au risque de glissements de terrain, a-t-il expliqué. Il cite également comme difficultés, celles relatives aux opérations d’expropriation, précisant que 26 dossiers ne sont toujours pas réglés. Le projet de raccordement du port de Jijel à l’autoroute Est-Ouest s’étend sur un linéaire de 110 km traversant les wilayas de Jijel, Mila et Sétif. Interrogé par la députée Imene Arada (RND) sur la situation de l’exploitation des ports de Jijel, il rappelle, dans sa réponse, que celui de Ziama Mansouriah a bénéficié d’une structure de protection contre les mouvements de vague réalisée sur une longueur de 328 mètres. L’exploitation du port d’El- Aouana se limite, quant à lui, aux activités de plaisance avec 88 embarcations recensées, ajoute le ministre, précisant que l’activité de la pêche « est à l’arrêt jusqu’à l’achèvement des travaux de réalisation des différentes installations du port». Les études sont d’ailleurs engagées dans ce cadre par l’Entreprise de gestion des ports et abris de pêche, a-t-il dit. Le troisième port de Jijel est celui d’Oued Z’hor. Le ministre a fait part de travaux de sa rénovation et de développement qui sont engagés en perspective de sa gestion intégrée entre les deux wilayas de Jijel et de Skikda. Dans ce cadre, les directions de pêche des deux wilayas voisines ont décidé d’une série de mesures pour l’aménagement des espaces d’exploitations au niveau de cette infrastructure portuaire et qui seront réservés à de potentiels investisseurs.

K. A.

----------------------------------

Malika Bendouda, ministre de la Culture :

«Miliana dotée prochainement d’un secteur sauvegardé»

«Le dossier de création du secteur sauvegardé de la ville de Miliana sera présenté devant la Commission nationale chargée de la classification des biens culturels immédiatement après la levée des mesures de prévention contre le Covid-19», a révélé, jeudi, la ministre de la Culture, Mme Malika Bendouda, jeudi, lors de la séance plénière consacrées aux questions orales à l’APN. «L’existence d’unités patrimoniales stables dans un espace homogène au niveau de la ville de Miliana a amené le secteur à élaborer et à parachever les procédures nécessaires à la création d’un secteur sauvegardé de cette ville conformément la loi no 98 - 04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel», a-t-elle expliqué.

Une fois créé, souligne-t-elle, le secteur sauvegardé de Miliana bénéficiera d’un «plan durable de sauvegarde et de redressement» à mettre en application une fois approuvé par l’Agence nationale des secteurs sauvegardés (ANSS). En réponse à une autre question sur le sort du musée de la ville de Djemila à Sétif, particulièrement l’état de la mosaïque décorant la façade dont les travaux de restauration ont débuté et la mosaïque du sol de cette structure, Mme Bendouda a expliqué qu’il s’agissait bien de «la mosaïque du musée du site, et non du Musée public national de Sétif».

Elle rappelle que le musée Djemila dispose de plus de 900 m2 de mosaïque. Elle a indiqué que l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), placé sous la tutelle du ministère de la Culture, a chargé un restaurateur algérien de prendre en charge la mosaïque couvrant le sol du musée sur une superficie de 25 m2.

Elle a dévoilé un projet de démontage de la mosaïque de la façade principale du musée de Djemila, dans le cadre des travaux de restauration visant à la remettre à son état d’origine, rappelant qu’elle couvre une superficie de 16,67 m2.

L’opération se fera conformément aux protocoles scientifiques appliqués dans ce genre d’interventions extrêmement délicates. «Pour des raisons techniques et par manque de certaines matières indispensables importées, les travaux de restauration n’ont pas encore été parachevés», a souligné la ministre.

«Des instructions ont été données aux responsables du site archéologique de Djemila pour prendre des mesures préventives urgentes afin de stopper la dégradation de la mosaïque murale, due aux conditions climatiques, en attendant la préparation des conditions idoines pour le parachèvement des travaux de restauration», a-t-elle rappelé.

Elle a annoncé, en outre, la mise en service d’un atelier de restauration, créé en 2019, dans la ville de Tipasa. Ledit atelier équipé de moyens modernes est géré par une équipe d’archéologues formés à l’étranger, chargés de restaurer deux tableaux de mosaïque au musée.

K.A./APS

----------------------------------

Arezki Berraki, ministre des Ressources en eau :

«Les salariés de l’ONA seront payés avant l’Aïd»

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a assuré que son département ne manégera aucun effort afin que les 1.500 employés de l’Office national de l’assainissement (ONA) perçoivent leur salaire avant l’Aïd-el-Fitr. «Nous avons programmé une réunion, cette semaine, au niveau du ministère, pour décider des moyens à mobiliser pour consacrer cet objectif», a-t-il indiqué dans son intervention, jeudi à l’APN. Il relevé, par la même occasion, que l’Office est en proie à des difficultés financières et que son département s’emploie à sa restructuration et à sa réorganisation pour une efficacité dans son action et dans le but notamment de lui garantir un meilleur rendement. Sur un autre volet, le ministre a évoqué la possibilité de réhabilitation du barrage Souani de Tlemcen, notamment dans l’objectif de garantir l’irrigation des terres agricoles de la région de Maghnia, dans la même wilaya.

K. A.

----------------------------------

M. Chems Eddine Chitour :

«La Covid-19 a révélé le génie de l’Université algérienne»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, s’est félicité, jeudi à Alger, de l’utilité prouvée de l’Université algérienne dans la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19. «La Covid-19 a démontré que l’Université algérienne est utile et qu’il y a un génie qui sommeille en elle», a indiqué M. Chitour, lors d’une rencontre-débat au Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (Cerist), modéré par le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, Hafid Aourag.

Il a, également, félicité la communauté universitaire algérienne, chercheurs et étudiants notamment, pour «les efforts fournis et le patriotisme affiché» pour faire face à la pandémie, soulignant qu’ils ont «prouvé qu’ils ont de réelles possibilités et capacités, malgré des conditions pénibles». Le ministre a ajouté que son département «ne ménagera aucun effort pour pouvoir faire émerger ces compétences, leur permettre de finir leur enseignement dans de bonnes conditions et les amener à arriver à un diplôme».

Concernant les étudiants en dernière année, M. Chitour a indiqué : «Nous allons faire le maximum pour les aider à trouver un emploi dans le cadre des micro-entreprises et des start-up.» À propos de la transition de l’enseignement vers l’anglais, le ministre a indiqué que «tous les pays du monde vont vers l’anglais. Nous devons y aller aussi», soulignant que cette transition était «un chemin définitif».

«Nous allons vers l’anglais tout doucement. La transition vers l’anglais est sûre, mais ne doit pas se faire dans la précipitation», a ajouté M. Chitour, précisant que «la priorité est donnée au contenu, et non au contenant».

Pour ceux qui soutiennent leur thèse, cette année, le ministre les a appelés à fournir des efforts personnels en résumant la thèse en anglais «au moins en dix pages», ce qui représente, a-t-il expliqué, «la taille d’une publication scientifique» dans une revue.

Par ailleurs, le ministre a évoqué les défis de l’Université du futur qui exigent d’elle «d’être à l’écoute de la demande industrielle, d’être flexible et non statique, ainsi que la création des pôles d’excellence et des campus de l’intelligence», soulignant que «la nouvelle vision de l’Université doit être collée à la réalité du monde».

Dans une déclaration à la presse, en marge de la rencontre-débat, M. Chitour a fait savoir que l’année universitaire 2019/2020 «redémarrera vers la fin août, si tout va bien», ajoutant que le retard accusé suite au confinement imposé par le Covid-19 «sera rattrapé pendant près de deux mois, ensuite il y aura les examens».