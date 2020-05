Approvisionnement des marchés nationaux : 18 millions de quintaux de produits agricoles durant ramadhan

Le ministre de l'agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a fait état, jeudi à Blida, de l'approvisionnement des marchés nationaux par 18 millions de quintaux de produits agricoles, durant le mois de Ramadhan, afin de les mettre au profit des citoyens avec des prix raisonnables et de mettre fin aux pratiques spéculatives.

Dans une déclaration à la presse, en marge du lancement d'une caravane de solidarité au profit des habitants de la wilaya de Blida, notamment les familles démunies et touchées par le confinement en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), M. Omari a fait savoir que «toutes les mesures avaient été prises par le gouvernement en vue de l'approvisionnement des marchés en différents produits agricoles, à savoir les fruits et légumes, tout au long du mois de Ramadhan connaissant une forte demande en ces produits».

Affirmant, par ailleurs, que «l'État a pris toutes les mesures devant renforcer la sécurité alimentaire à travers le renforcement de ses capacités productives et naturelles et l'accompagnement des agriculteurs et des investisseurs», le ministre a assuré que «l'Algérie dispose d'un stock stratégique de céréales, grâce à ses importantes capacités de stockage permettant l'approvisionnement de toutes les minoteries par des quantités suffisantes».



Viande blanche : près de 60.000 q seront progressivement injectés sur le marché



M. Cherif Omari a, en outre, affirmé que l'Office national des aliments du bétail (ONAB) a entamé l’injection progressive d’un important volume de viande blanche, estimé à 60.000 q, sur les marchés, pour baisser les prix qui ont enregistré une hausse ces derniers temps.

«L'ONAB a entamé le déstockage de 60.000 q de viande blanche, au titre des mesures entreprises par l’État, pour réguler cette filière agricole et mettre un terme à la spéculation», a indiqué le ministre. Assurant, en outre, la «disponibilité permanente de l’État, grâce à son stock et à ses interventions, pour mettre en échec», a-t-il dit, «toute tentative de spéculation, et baisser les prix de façon à les mettre à la portée des citoyens», tout en soulignant la «disponibilité de viande blanche en quantités suffisantes».

«Outre la garantie des produits alimentaires et agricoles dont le citoyen a besoin, à des prix abordables, l’État algérien a, également, œuvré, précédemment durant la période marquée par une baisse des prix de la viande blanche, en vue de la préservation des revenus des agriculteurs, qui bénéficieront d’un accompagnement, concernant notamment les aliments et la protection vétérinaire», a, encore, fait savoir Cherif Omari.



L’État œuvre pourl’amélioration du réseau de distribution du lait



Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a, par ailleurs, affirmé, à partir de Tipasa, que l’État œuvre en vue de l'«amélioration régulière «du réseau de distribution du lait et de la lutte contre la spéculation».

«Nos services œuvrent, dans le cadre de la coordination gouvernementale, à l’amélioration du réseau de distribution du lait (dont le prix est soutenu) et la garantie de son acheminement au consommateur, notamment les personnes au faible revenu», a indiqué le ministre, durant une visite de travail et d’inspection dans la wilaya.

Soulignant, en outre, une «disponibilité» dans le stock stratégique en poudre de lait d’importation.

«Il n’y a aucun problème en la matière, mais nous avons décidé l’adoption de la méthode de distribution directe, producteur-consommateur», en tant que «moyen le plus efficace» dans la lutte contre la spéculation, a-t-il expliqué.

Il a fait part, à ce propos, de la mise en échec d’une opération de détournement de plus de 6.000 litres de lait, par un distributeur à Alger, où ce volume de lait a été saisi, avec l’engagement de poursuites judiciaires contre la personne impliquée dans cette affaire.