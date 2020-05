M. Kamel Rezig à Oran : «Le port du masque, obligatoire pour les commerçants»

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé que son département a pris des mesures, en concertation avec le ministère de l’Agriculture, afin que l’Office national des aliments et du bétail (ONAB) mette sur le marché son stock estimé à quelque 57.000 tonnes de volaille.

Cela va permettre de faire baisser son prix à 250 DA le kg, a-t-il expliqué, lors d’une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail et d’inspection effectuée, hier, dans la wilaya d’Oran.

Le ministre a fait savoir qu’une instruction a été donnée pour ouvrir une enquête sur les raisons à l’origine de cette flambée des prix du poulet et prendre les mesures nécessaires permettant aux éleveurs de vendre directement aux consommateurs, et ce avec l’accord de la direction du commerce et sous le contrôle d’un vétérinaire.

«Cette filière souffre d’énormes problèmes. Avec le ministère de l’Agriculture, nous œuvrons à répondre à ses revendications, car nous ne voulons pas la casser. En même temps, nous faisons de notre mieux pour que la viande de poulet arrive aux consommateurs à des prix abordables», a indiqué le ministre.

Au marché des fruits et légumes du quartier Sidi El- Bachir, le ministre a insisté sur l’obligation du port du masque par tous les commerçants, quel que soit leur secteur d’activité. Il a visité un atelier de confection de linge de maison qui s’est mis à la fabrication des bavettes.

À ce propos et afin de couvrir les besoins du marché local, il a fait savoir que son département a signifié à ces entrepreneurs qu’ils pourront poursuivre cette activité, mais à titre commercial avec le même registre du commerce qu’ils ont actuellement, et ce jusqu’à la fin de cette crise sanitaire. Après cela, ils pourront modifier le document s’ils souhaitent continuer dans cette activité.

«Le travail du bénévolat a une limite. Chaque producteur qui dispose de la matière première et du savoir-faire sera encouragé par l’État à se spécialiser une fois cette crise sanitaire passée», a-t-il souligné.

L’unité est dotée d’une capacité de production allant de 100.000 à 200.000 bavettes par semaine. À la résidence officielle El- Bahia, Kamel Rezig a honoré cinq inspecteurs principaux, relevant des directions régionales d’Oran et de Saïda qui ont été agressés lors de l’exercice de leurs fonctions par des commerçants.

Amel S.