OMS : Le virus pourrait ne jamais disparaître et devenir endémique

Le nouveau coronavirus (Covid-19) pourrait ne jamais disparaître et il faudra peut-être vivre avec au même titre que d'autres maladies, a estimé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au moment où de plus en plus de pays sont en train de lever les mesures de confinement.

Alors que le bilan mondial du Covid-19 approchait jeudi des 300.000 morts (pour 4,3 millions de cas), le directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael Ryan, a déclaré mercredi qu'il était "très difficile" de dire quand la pandémie pourrait être vaincue, ce qui signifie qu'il faudra peut-être vivre avec, au même titre que d'autres maladies.

"Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, il pourrait ne jamais disparaître", y compris en cas de découverte d'un vaccin, a insisté M. Ryan, en pleine course pour tenter de trouver un remède contre la maladie découverte dans la ville de Wuhan, en Chine, au mois de décembre.

Plus de 100 projets sont en lice dans le monde et une dizaine d'essais cliniques sont en cours.