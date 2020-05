Prisons : Des agences de l’Onu soulignent l’urgence de protéger la population carcérale

Les chefs de quatre agences de l'ONU ont souligné l'urgence de prendre des mesures de santé publique appropriées à l'égard de la population carcérale et celle des autres lieux fermés.

"Une réponse rapide et ferme visant à garantir une détention saine et sûre, et à réduire la surpopulation, est essentielle pour atténuer le risque d'entrée et de propagation du COVID-19 dans les prisons et autres lieux fermés", ont-ils fait valoir dans une déclaration commune.

"Il est primordial d'améliorer la propreté et l'hygiène" dans ces lieux "afin d'empêcher l'entrée du virus ou de limiter sa propagation", ajoute la déclaration.

La déclaration a été signée par la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ghada Fathi Waly, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la directrice exécutive du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida, Winnie Byanyima et la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet.