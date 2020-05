Espagne : Seulement 5% de la population infectée

Seulement 5% de la population espagnole a été infectée par le nouveau coronavirus, mais ce taux monte à plus de 10% dans la région de Madrid et dans d'autres zones du centre du pays, selon une étude publiée mercredi par le gouvernement.

"L'étude constate que 5% de la population espagnole a été en contact avec le virus, un peu plus de 2 millions de personnes", a déclaré le ministre de la Santé, Salvador Illa, en commentant les premiers résultats partiels de cette étude séro-épidémiologique lancée le 27 avril et concernant un échantillon de plus de 60.000 personnes. Ces résultats confirment que le virus a beaucoup plus circulé dans le centre du pays -où est située la capitale Madrid- qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie. Le taux de prévalence est de 11,3% dans la région de Madrid qui redemande au gouvernement de l'autoriser à commencer la semaine prochaine son déconfinement, après avoir été exclue du processus lancé lundi dans une partie du pays.