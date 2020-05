Vaccin : Appels à garantir un accès universel et gratuit

Un collectif de plus 130 personnalités internationales a appelé à garantir un accès universel et gratuit au vaccin contre le Covid-19 à la veille d'une réunion de l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS le 18 mai.

"Nous demandons aux ministres de la Santé réunis à l’Assemblée mondiale de la santé de se rallier d’urgence à la cause d’un vaccin pour tous contre cette maladie. Les gouvernements et les partenaires internationaux doivent s’engager : lorsqu’un vaccin sûr et efficace sera développé, il devra être produit rapidement à grande échelle et mis gratuitement à la disposition de tous, dans tous les pays", a indiqué le collectif, dans une tribune au Monde jeudi.

"Notre monde ne sera plus sûr que lorsque tout le monde pourra bénéficier de la science et avoir accès à un vaccin – ce qui est un défi politique. L’Assemblée mondiale de la santé doit parvenir à un accord mondial qui garantisse un accès universel rapide à des vaccins et à des traitements de qualité, les besoins étant prioritaires sur la capacité de payer".