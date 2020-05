Numérisation de l’administration du Domaine de l’état : Facilitation de l’investissement public et privé

La numérisation de l'administration du Domaine de l'Etat est lancée. Il est temps. Réclamée et annoncée depuis quelques années, cette démarche voit enfin le jour. Joint par nos soins, Mohamed Achir, économiste, souligne qu’«il est plus que jamais urgent de rattraper le retard flagrant dans l'administration des domaines de l'État. Car cette dernière est névralgique et constitue une base de la régulation à la fois juridique et économique des domaines de l'État». A ses yeux, «l'archaïsme est d'ailleurs facilement remarquable dans la gestion des différents services liés aux domaines foncier et patrimonial de l'État. Le taux de cadastre national reste toujours faible, l'administration est très fortement bureaucratique.

D'ailleurs, c'est l’une les moins avancées dans la numérisation». Notons que l’opération de numérisation des documents fonciers était achevée et le lancement de l’e-cadastre était prévu pour l’année 2019. En chiffres, le dispositif cadastral a permis, depuis sa mise en place jusqu’à la fin de l’année 2017, la couverture de 98% du territoire national, soit une superficie totale de 228 millions d’hectares. Plus de 15,5 millions d'hectares en zones rurales, environ 297.000 ha en zones urbaines, en plus de 213.000 millions d'hectares en zones steppiques et sahariennes sont couverts par les services du cadastre. Sur sa lancée, le Dr. Achir, également enseignant-chercheur en économie à l’Université de Tizi-Ouzou, indique que «cette numérisation est une décision importante. elle est susceptible de faciliter l'investissement public et privé et de générer des recettes financières importantes». Dans le même ordre d’idées, il était également annoncé, à propos du retard accusé dans la mise en conformité des biens relevant du Domaine de l’Etat et la régularisation des dossiers des citoyens au titre de la loi 08-15 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, que «l'administration ne ménage aucun effort pour régulariser les dossiers approuvés par les commissions (en charge de leur examen)».

A ce titre, il y a lieu de souligner que la loi en question a fait objet d’une prolongation, à août 2019, des délais de régularisation de la situation de constructions et de leur achèvement conformément aux règles en vigueur. Une prorogation qui visait à offrir une nouvelle opportunité aux citoyens n'ayant pas pu déposer leurs dossiers dans les délais précédents et leur permettre de régulariser la situation de leurs constructions. Les mesures apportées à la faveur de ce texte de loi œuvrent aussi à la promotion d’un cadre bâti esthétiquement et harmonieusement aménagé». Sont concernés par ces dispositions, l’ensemble des édifices ou des ouvrages destinés à l’habitation, au commerce, aux services, au tourisme ou à l’artisanat, y compris les viabilités et les aménagements extérieurs, ainsi que les édifices, ouvrages et équipements publics inachevés qui sont, en tout état de cause, dépourvus de permis de construire ou bien non conformes aux prescriptions du permis délivré. Sur cette question, le Dr. Achir précise que «l'identification du domaine bâti et non bâti permettra à l'Etat de le louer pour des investissements ou des activités de services». Egrenant les bienfaits de cette numérisation, l’universitaire cite «l’amélioration du recouvrement des créances de l'Etat et une meilleure valorisation de son patrimoine, sans oublier la transparence dans l'élaboration des actes et la lutte contre la falsification et corruption».

Par ailleurs, l’universitaire estime que l’aboutissement de cette belle offensive sera tributaire d’une série de conditions dont «la formation du personnel, la mise en place d’un système d'information efficace». Il est également, dit-il, de la «déconcentration de l’administration des domaines pour que son action soit efficace».

