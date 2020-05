Tentative de vol d’un bureau de poste déjouée à Tizi Ouzou : 500 millions de centimes récupérés

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de Tigzirt (Tizi Ouzou) ont déjoué une tentative de vol à main armée d'un bureau de poste dans la commune de Boudjima, récupéré plus de 500 millions de centimes en liquide et arrêté les deux mis en cause, a indiqué jeudi dernier un communiqué de la GN.

«Suite à un appel téléphonique reçu dimanche sur le numéro vert de la GN (10-55) faisant état d'une tentative de vol du bureau de poste de la commune Boudjima (Tizi Ouzou) par deux individus armés, il a été procédé immédiatement à la mise en place d'un plan d'intervention par les unités relevant de la brigade territoriale de la GN de Tigzirt, où ses éléments ont réussi, en collaboration avec les citoyens et les comités de villages de ladite commune, à déjouer la tentative de vol et à arrêter les deux mis en cause en un temps record, outre la somme de plus de 500 millions de centimes en liquide, ont été récupérés une arme à feu et le véhicule ayant été utilisé dans ce méfait», précise le communiqué. Selon la même source, «les faits remontent à dimanche dernier aux environs de 8h 30 lorsque deux individus encagoulés s'étaient rendus au bureau de poste en question et volé l'argent se trouvant dans le coffre sous la menace d'armes». Sous l'effet de la panique, les deux malfrats ont tiré des coups de feu avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule.

Cependant, l’intervention rapide des éléments de la Gendarmerie nationale «s’est soldée par l’arrestation d’un des deux mis en cause et la récupération de l'argent volé, outre l’arme à feu et le véhicule utilisés dans l’opération de vol. L’autre complice qui a été identifié, a pris la fuite avant d’être arrêté.

Après accomplissement de toutes les formalités légales, les deux mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes pour répondre des chefs d’accusation d'«association de malfaiteurs pour vol à main armée et possession d’arme et de munitions, de cinquième classe, sans licence». La Gendarmerie nationale appelle tous les citoyens «à une forte participation à la lutte contre les différents types de crimes en les signalant immédiatement à ses unités.

Elle rappelle, à cet effet, le numéro vert 10.55 et le site de renseignements et de plainte (PPGN.MDN.DZ) mis à la disposition des citoyens.