Confinement sanitaire au niveau des tribunaux : Modification de certaines mesures

Le ministère de la Justice a décidé le prolongement des mesures de confinement sanitaire, tout en procédant à la modification de certaines mesures, pour la préservation des droits des justiciables et garantir le bon déroulement du service public.

Le ministère de la Justice a décidé jeudi dernier, le prolongement des mesures du confinement sanitaire mais avec modification de certaines procédures. Selon une note signée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, adressée aux juridictions et aux établissements pénitentiaires, portant des mesures de précaution et de prévention, les audiences correctionnelles au niveau des tribunaux seront désormais tenues, tout en précisant qu’il s’agit juste de «l’examen des affaires auxquelles des avocats sont constitués, en présence exclusive des avocats et en l'absence des parties, alors que les autres affaires dans lesquelles les avocats ne sont pas constitués seront reportées».

Les audiences auprès des tribunaux administratifs se tiendront également, mais en présence seulement des avocats, de même pour les audiences des chambres pénales auprès des cours, a précisé la note du ministère. Les juridictions devront rendre les verdicts dans toutes les affaires pénales, correctionnelles, administratives mises en délibération. En outre, le ministre a décidé l’intensification du recours aux procès à distance dans les affaires dans lesquelles sont poursuivis des détenus, ainsi que l’interrogatoire par visioconférence lors des auditions menées par le juge d’instruction dans les affaires simples. «Dans les affaires complexes, le magistrat instructeur peut se déplacer à l’établissement pénitentiaire, en coordination avec son directeur, sur la base d’un programme et suite à la concertation du procureur de la République et la prise de mesures de prévention», a précisé la note. De même, les verdicts seront rendus en présence exclusive des avocats de la défense.

Les autres dispositions ont été maintenues. Pour rappel, le ministre de la Justice, garde des Sceaux avait décidé de prendre une série de mesures pour endiguer la propagation du coronavirus relatives notamment à la suspension des audiences des tribunaux criminels et correctionnels au niveau des juridictions. Le ministre a décidé également le recours aux procès à distance dans la mesure du possible et la suspension de sortie des prisonniers des établissements pénitentiaires par les juges d'instruction, sauf en cas d'extrême nécessité relative à la détention préventive ainsi que la rationalisation du recours aux procédures de comparution immédiate devant les procureurs de la République.

Il a été décidé également de déférer uniquement les individus en garde à vue et de reporter temporairement l'exécution des peines privatives de liberté des personnes mises en liberté et la suspension des audiences civiles aux tribunaux tout en poursuivant celles tenues aux cours en présence des avocats et en absence des parties.

Par ailleurs, il a été décidé la poursuite des audiences des actions en référé et des tribunaux administratifs en présence exclusive des avocats en l'absence des parties mais également la suspension de la réception du public sauf en cas d'extrême nécessité selon l'appréciation des présidents des juridictions. Au niveau des établissements pénitentiaires, le ministre a décidé la suspension des visites familiales. Les visites des avocats aux détenus se déroulent aux parloirs, outre la suspension temporaire des régimes de semi-liberté et les autorisations de sortie et des ateliers externes.

Neïla Benrahal