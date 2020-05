Banques des marchés émergents de la région EMEA : Face à des risques croissants

Les banques des marchés émergents d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA) sont confrontées à des risques croissants en raison d'une activité économique plus faible déclenchée par le coronavirus et d'une chute des prix du pétrole, a révélé un récent rapport de Fitch Ratings. Selon l'agence de notation, 86 des 100 notations bancaires de la zone EMEA examinées entre le 12 mars et le 30 avril de cette année ont fait l'objet d'une notation négative. Il s'agissait de 16 déclassements, dont 15 ont été enregistrés au Moyen-Orient et en Afrique, principalement à Oman, en Afrique du Sud et au Nigéria. 14 banques ont été placées sous surveillance négative (RWN), 47 banques ont reçu des perspectives négatives et 9 banques qui avaient auparavant des perspectives positives se sont vu attribuer des perspectives stables. «Une activité économique plus faible affectera la qualité des actifs et les bénéfices des banques et, dans certains cas, le capital, bien que le financement et la liquidité soient généralement stables», a déclaré Fitch. «Cependant, la plupart des notations ont été placées sur Rating Watch Negative (RWN) ou Negative Outlook (RON) plutôt que déclassées. Cela est dû à la reprise économique attendue du troisième trimestre 2020, à des paramètres financiers solides avant le ralentissement et, dans certains cas, à des notes déjà faibles», a ajouté Fitch. Selon le rapport, les considérations de soutien étaient un facteur secondaire, les actions négatives sur 18 banques étant motivées par des évaluations révisées du soutien potentiel. Les considérations comprenaient des profils de crédit souverain nationaux plus faibles et des actions de notation sur les institutions mères. Les banques affectées d'une perspective négative pourraient être revues à la baisse si les redressements économiques sont retardés et que l'impact de la crise sur les paramètres financiers des banques, ou sur les souverains nationaux et les actionnaires des banques dans le cas de notations axées sur le soutien, est plus important que prévu dans le scénario de référence de l'agence de notation scénario, note le rapport. «La résolution des RWN dépendra en grande partie de la tendance des prix du pétrole et de leur impact sur certaines économies productrices de pétrole», a déclaré Fitch.