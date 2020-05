Craig Erlam, analyste de marché (OANDA) : «Un baril à plus de 30 dollars aura besoin d’un environnement plus favorable»

L’analyste au sein du groupe OANDA estime, à propos des récentes mesures prises par l’OPEP+ pour tenter d’amortir l’impact du choc pétrolier, que «le marché réagit positivement et les mesures de confinement qui sont assouplies dans le monde entier devraient contribuer à consolider les prix progressivement». Craig Erlam, que nous avons sollicité à ce sujet, indique qu’ «il y a encore un grand gap entre l'offre et la demande, mais que l’écart se resserre». Selon lui, «les efforts de l’alliance OPEP+ prendront du temps avent de donner les résultats escomptés notamment en ce qui concerne les problèmes de stockage». De son point de vue, «un baril de pétrole au-dessus de 30 dollars aura besoin d'un environnement plus favorable qui puisse stabiliser les prix». Pour l'instant, «on est toujours en face d'un marché très approvisionné, l'économie mondiale étant confrontée à une récession féroce et à de nombreuses incertitudes quant aux perspectives». Et d’affirmer que «les ajustements convenus en matière de baisse de la production mondiale, soit 9,7 millions de barils/jour, «ne suffiront pas» pour une reprise significative des cours de l’or noir. En fait, «une plus large participation à la démarche du cartel pétrolier était nécessaire, la demande ayant chuté de 30%». Un élargissement à d’autres producteurs qui aurait pu être opportun «dans la situation actuelle mais qui ne fonctionnerait pas à l'avenir, car différents producteurs sont rentables à des prix différents alors que la coordination avec des producteurs américains est trop difficile». A savoir si la bataille des prix entre Ryad et Moscou, qui a basculé le marché pétrolier dans une crise sans précédent, peut-elle être considérée aujourd'hui comme un simple fait de parcours ou au contraire cache-t-elle un malaise profond au sein de l'alliance, Craig Erlam admet que ce différend est «problématique». Toutefois, «nous avons relevé qu’ils feront le nécessaire» pour préserver l’équilibre du marché. Mais, «s'il n'y avait pas eu de coronavirus, cela aurait pu être très différent», souligne-t-il. Vers quel scénario évoluerait le marché pétrolier à moyen terme ? L’analyste de marchés affirme ne pas s’attendre à ce que la demande mondiale revienne aux niveaux où elle était depuis longtemps». Cependant, les perspectives ne sont pas aussi pessimistes, avoue Craig Erlam.

D. Akila