Marché pétrolier : La demande de brut de l’Opep va s’améliorer en 2020

Les baisses supplémentaires de production pétrolière, annoncées récemment par des membres de l’OPEP, devraient améliorer la demande de pétrole brut de l’Opep en 2020, a estimé l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

«Des réductions supplémentaires récemment annoncées par plusieurs pays membres de l'OPEP, au-delà de leurs engagements volontaires au titre de la déclaration de coopération, devraient accélérer le rééquilibrage du marché et améliorer la demande de pétrole brut de l'OPEP en 2020», rassure l’Organisation dans son dernier rapport mensuel. Notant que la demande de brut de l'OPEP s'était établie en 2019 à 29,8 mb / j, soit 1,2 mb / j de moins qu'au niveau de 2018, l’Opep s’attend à ce que cette demande soit de 24,3 mb / j en 2020. «Pour 2020, et à la suite du récent accord intervenu lors des réunions ministérielles extraordinaires de l'OPEP et non-OPEP tenue en avril dernier, la demande de brut de l'OPEP est attendue à 24,3 mb/j, soit 5,6 mb/j de moins que le niveau de 2019», précise la même source. La demande de pétrole brut de l'OPEP en 2020 est restée presque la même que l'évaluation du mois dernier, les deux considérant les volumes d'ajustement volontaire dans le cadre de la Déclaration de coopération (DoC), note l’Opep. Lundi dernier, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Koweït ont annoncé de nouvelles réductions volontaires de leur production de pétrole en juin, en plus de l'accord OPEP + pour réduire leur production de 9,7 millions de barils durant la période allant du 1er mai jusqu’à la fin de mois de juin. L’Arabie Saoudite retirera jusqu'à un million de barils supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été convenu. Dans le cas du Koweït, la réduction atteindra 80 000 b/j, tandis que les Emirats arabes unis se sont engagés à retirer jusqu'à 100.000 barils. Concernant l’application de l’accord de baisse de production conclu en avril dernier, l’Opep a indiqué jeudi que l'Iraq membre de l’Organisation était attaché à cet accord. «Le ministre irakien des Finances et ministre intérimaire du Pétrole, Ali Allawi, a souligné dans une déclaration l'engagement de l'Iraq envers l'accord volontaire d'ajustement de la production conclu lors des 9e et 10e réunions ministérielles extraordinaires de l'OPEP et non-OPEP les 9 et 12 avril respectivement par vidéoconférence», rapporte l’Opep. Ce responsable a également appelé les médias à ne faire état que des déclarations publiées par le ministère irakien du Pétrole, seule source d’information concernant les politiques pétrolières.

L’Algérie qui assure la présidence de la Conférence de l’Opep a annoncé jeudi qu’elle avait réduit sa production de pétrole en totale conformité avec l’Accord du 12 avril. Cette annonce a été faite par le ministre de l’Energie et Président de la Conférence de l’Opep, Mohamed Arkab qui a exprimé sa ‘’confiance que tous les pays signataires de l’Accord respecteront les engagements pris». «Les conditions et les perspectives du marché pétrolier interpellent tous les producteurs, et exigent un respect total de l’accord de réduction de production», a-t-il rappelé. Côté prix, le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 14 pétroles bruts a poursuivi sa progression cette semaine en dépassant les 23 dollars, selon les calculs du Secrétariat de l'Opep publiés jeudi.

Ce panier de référence de l'OPEP (ORB) s'élevait à 23,25 dollars le baril mercredi, contre 22,83 dollars mardi, précise l'Organisation sur son site web. La valeur de l'ORB a baissé de 48% en avril dernier, poursuivant sa baisse pour le quatrième mois consécutif, la plus longue période de détérioration mensuelle en près de cinq ans, selon dernier rapport mensuel de l’Opep. «Il était en baisse de 16,26 dollars, ou 48%, pour s'établir à 17,66 dollars le baril, le point mensuel le plus bas depuis décembre 2001», ajoute l’Organisation. «Toutes les valeurs des composants de l'ORB ont continué de baisser fortement en avril en raison de l'excédent important du marché, de la disponibilité croissante des cargaisons invendues, des baisses des prix de vente officiels(OSP) et des remises importantes sur les différentiels bruts des composants du panier», lit-t-on dans le document de l’Opep.

La valeur cumulative de l’ORB s’élevait à 43,06 dollars le baril comparativement à 64,87 dollars le baril un an plus tôt, en baisse de 21,81 dollars, ou 33,6%, souligne l’Organisation.