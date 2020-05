France : Les Trophées UNFP 2019-2020 annulés

Les instances du football français ont décidé de ne pas attribuer les trophées UNFP pour l'exercice 2019-2020, la saison n'ayant pas pu aller à son terme en raison du coronavirus, rapporte le magazine France football. «Les saisons de Ligue-1, Ligue-2 et Division-1 féminine n'ayant pu aller à leur terme, les instances du foot français ont décidé de ne pas attribuer les récompenses pour la saison 2019-2020», précise la même source. Il n'y aura donc pas de successeur à Kylian Mbappé, élu meilleur joueur l'année dernière, ou à Christophe Galtier, meilleur entraîneur de L-1, comme de Gaëtan Charbonnier et Dzsenifer Marozsan, respectivement meilleur joueur de L-2 et meilleure joueuse de Division-1 féminine. Karim Benzema, lui, avait été désigné meilleur Français évoluant à l'étranger. L'UNFP (le syndicat des joueurs), organisateur de la cérémonie, devrait officialiser très prochainement cette annulation.

Le Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) avait mis le 30 avril un terme aux Ligue-1 et 2 françaises, saison 2019-2020, tout en déclarant le PSG champion, tandis que Toulouse et Amiens sont relégués.