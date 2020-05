Élections de la CAF : Le Tunisien Wadii Jarii compte présenter sa candidature

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jarii, a exprimé sa volonté de présenter sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) en 2021.

«Je suis à la tête de la FTF depuis huit ans et je connais entre 75 et 80% des présidents des fédérations. Je vais voir avec eux quelles seraient mes chances d’être élu. Tarak Bouchamaoui (Tunisien membre du bureau exécutif de la CAF et de la FIFA, ndlr) ? Le bureau fédéral optera pour celui qui disposera des meilleures chances de s’imposer», a indiqué Wadii Jarii mardi dernier au micro de la chaîne Al-Kass. En avril dernier, le président de la CAF, le Malgache, Ahmad Ahmad, avait démenti son intention de briguer un deuxième mandat à la tête de l'instance continentale. «Aujourd'hui, toute mon attention se porte sur la gestion de la crise du Covid-19. Lorsque j'aurai pris une décision, je l'annoncerai moi-même», a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Ahmad Ahmad (60 ans) a été élu à la tête de la CAF le 16 mars 2017, mettant fin au règne du Camerounais Issa Hayatou, en poste depuis 1988. Les prochaines élections de la CAF auront lieu durant le premier trimestre de l'année 2021.