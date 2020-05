Propos du Consul général marocain à Oran: Le MAE convoque l’ambassadeur du Maroc à Alger

"L’ambassadeur du Royaume du Maroc à Alger a été convoqué, mercredi 13 mai 2020, par M. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères pour le confronter aux propos du Consul général du Maroc à Oran lors d’un échange avec des citoyens marocains", lit-on dans le communiqué.

Il a été signifié à l’ambassadeur du Maroc que "la qualification par le Consul général du Maroc à Oran, si elle venait à être établie, de l’Algérie de 'pays ennemi' est une violation grave des us et coutumes diplomatiques, qui ne saurait être tolérée. C’est également une atteinte à la nature des relations entre deux pays voisins et deux peuples frères, ce qui requiert des autorités marocaines la prise des mesures appropriées pour éviter les répercussions de cet incident sur les relations bilatérales", ajoute-t-on de même source.

APS