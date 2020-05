Commission de la fatwa : La prière de l’Aïd-el-Fitr à domicile

La commission ministérielle de la fatwa a émis, hier, une fatwa sur l’accomplissement de la prière de l’Aïd-el-Fitr à domicile, en groupe avec les membres d’une même famille ou individuellement, en raison de la situation sanitaire induite par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. En raison de la situation pandémique, la commission ministérielle de la fatwa affirme que «l’accomplissement de la prière de l’Aïd-el-Fitr doit se faire à domicile, en groupe avec les membres d’une même famille ou individuellement, et au lieu du travail pour les gens qui assurent la permanence, dans le cadre autorisé, et ce en consécration de ce rite religieux et dans le but d’obtenir le grand mérite et rétribution de son accomplissement, d’autant que cette prière relève de la Sunna avérée et authentique du Prophète (QSSSL)».

«Les jurisconsultes ont autorisé l’accomplissement de cette prière à la maison pour les personnes dans l’incapacité de sortir et cela s’applique aux conditions imposées, en raison de la propagation de la pandémie de covid-19», a rappelé la commission.

La commission a autorisé également «le takbir» (évocation d’Allah) et le tasbih via les haut-parleurs des mosquées, appelant les gens à en faire de même chez-eux, pour préserver cette tradition et perpétuer cette pratique religieuse, et à répandre les valeurs de joie et de bonheur en cette journée de fête religieuse». La commission a mis en avant «la vertu et le mérite de semer la joie et le bonheur à l’occasion de l’Aïd, et de répandre les valeurs d’affection, de tolérance, de solidarité et d’entraide en ce jour de fête, dans le respect des mesures préventives, notamment la distanciation sociale, en évitant les regroupements».