Attaques terroristes abjectes à l'Ouest du Niger : L'Algérie condamne avec force

L'Algérie condamne avec «force les attaques terroristes abjectes» qui ont ciblé plusieurs localités à l'ouest du Niger faisant plusieurs victimes parmi les populations civiles, a déclaré hier, le Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

«Nous condamnons avec force les attaques terroristes qui ont ciblé, samedi 9 mai 2020, plusieurs localités de la commune d'Anzourou dans la région de Tillabéri à l'ouest du Niger, faisant plusieurs victimes parmi les populations civiles», a indiqué M. Benali Cherif dans une déclaration à l'APS.

«Nous tenons à présenter nos condoléances aux familles des victimes de ces agressions terroristes et à assurer le peuple nigérien frère et son gouvernement de notre solidarité», a ajouté

M. Benali Cherif.

Il a ajouté que «ces attaques terroristes abjectes, perpétrées pendant le mois sacré du Ramadhan, montrent une fois de plus le visage haineux du terrorisme qui continue de s'attaquer aveuglement aux civils innocents, faisant fi des valeurs de notre religion et de la sacralité de la vie humaine». «Nous demeurons convaincus que la détermination et l'unité du peuple nigérien lui permettront de vaincre le terrorisme et de transcender ce épreuves», a conclu M. Benali Cherif.

Vingt personnes ont été tuées samedi dernier au cours d'attaques contre trois villages nigériens dans la région de Tillabéri (ouest), ont indiqué des sources officielles.