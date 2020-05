Le ministre de l’Agriculture : «L’Algérie, prête à faire face à toute invasion de criquet»

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a affirmé que l’Algérie était prête à faire face à une éventuelle migration de criquet pèlerin dans notre pays, notamment à travers la mobilisation de tous les moyens matériels et humains nécessaires, a indiqué

un communiqué du ministère.

M. Omari qui avait reçu mardi,

M. Mohammed El Amine Ould Hammouni, secrétaire exécutif de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) relevant de l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO), a fait état de «l’opérationnalité de l’Algérie face à un éventuel scénario» d'invasion de criquet pèlerin. Le ministre a affirmé que son département ministériel «a mobilisé tous les moyens humains, matériels et techniques inhérents à ce fléau, en se basant sur un plan d'action stratégique élaboré à cet effet».

Lors de cette audience, les deux parties ont procédé à l’évaluation et à l’examen de l'évolution de l’activité du criquet pèlerin dans les régions de l'Afrique centrale et de la Corne de l’Afrique, outre la menace qu’il représente sur la région occidentale, a souligné la même source.

Par ailleurs, ils ont passé en revue les mesures préventives prise par l’Algérie, en collaboration avec la FAO, pour faire face à ce fléau, en planifiant toutes formes d’aide à apporter dans le cadre de la solidarité entre les pays membres de la CLCPRO, ajoute le communiqué.