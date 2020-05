Thon rouge : L’Algérie se prépare à pêcher 1.650 tonnes à partir du 26 mai

Le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques procède aux derniers préparatifs pour le lancement, à partir du 26 mai en cours, de la campagne de pêche au thon rouge pour l'année 2020, afin de pêcher un quota de 1.650 tonnes, a indiqué à l'APS le directeur du développement de la Pêche au ministère, Kadour Omar. «L'Algérie s'est vue accorder un quota de pêche de 1.650 tonnes de thon rouge, au titre de l'année 2020 sur une réserve totale de 36.000 tonnes autorisée à la pêche par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA)», a précisé M. Omar.

Le quota total des réserves du thon rouge en mer Méditerranée ne dépassait pas 12.000 tonnes en 2010, a-t-il ajouté.Il a, par ailleurs, souligné la mobilisation de 23 thoniers pour ces opérations de pêche prévues du 26 mai au 1er juillet prochain, indiquant que les dossiers des armateurs et équipementiers de ces navires ont été reçus au niveau des directions de la Pêche de wilayas, où le quota a été reparti en toute «équité» et «transparence», en prenant compte du tonnage des thoniers et du niveau de leur équipement.

«En application du droit international en la matière, nous avons informé les pêcheurs de thon à l'effet de déposer leurs dossiers et de se préparer à la participation à cette campagne», a-t-il encore précisé, relevant la réception de 25 dossiers. Cependant, le comité concerné en a choisi 23, après étude des dossiers, dont deux dossiers de deux thoniers ayant remplacé deux anciens, a-t-il expliqué.

Depuis 2013, la flotte maritime spécialisée dans la pêche au thon rouge a enregistré une augmentation, le nombre des thoniers étant passé de 4 durant la même année à 14 navires en 2017, puis 23 en 2020. Ces capacités devraient être renforcées par deux nouveaux navires qui entreront en service pendant la saison de pêche au thon rouge pour l'année prochaine (2021), a poursuivi la même source.

Par ailleurs, le montant des redevances et taxes payées par les 23 armateurs et équipementiers au profit du Trésor public, pour l'établissement des licences de pêche, s'élève à 84.552.000 DA, alors que la valeur financière en devise du quota qui sera pêché au cours de la période fixée atteindra près de 5 millions d'euros. Ledit quota sera vendu dans le cadre d'une opération purement commerciale prise en charge par les équipementiers et armateurs.