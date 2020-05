Port obligatoire du masque dans les magasins : Une décision salutaire

Après Constantine, Chlef et Tipasa, c’est au tour de la wilaya d’Alger d’obliger les commerçants et leurs employés à porter les masques ou les bavettes médicales, une décision qui concerne les magasins qui ne sont pas concernés par la fermeture.

Les autorités publiques assurent qu’elles prennent la situation avec sérieux et appliqueront cette nouvelle mesure à la lettre et rappellent aux contrevenants qu’ils encourent la fermeture administrative des locaux et espaces concernés.

Interrogé sur l’obligation du port de masque dans le magasin, Massinissa, masqué d’une bavette médicale à trois couches, propriétaire de deux boucheries à Ouled Fayet affiche sa satisfaction mais reste dubitatif sur son application car certains sont toujours récalcitrants. «Les pouvoirs publics ne devraient pas obliger uniquement les commerçants et leurs employés mais aussi les citoyens qui, eux aussi, sont en contact direct avec nous», a-t-il souhaité. Un avis partagé par beaucoup de commerçants, à l’exemple de Fouad, commerçants en alimentation générale. Muni d’une casquette et portant une bavette, ce trentenaire estime que l’obligation du port du masque aurait dû être décidée bien avant. «Si tout le monde portait une bavette, on aurait sans doute enregistré moins de cas et moins de décès et mieux maîtrisé la maladie», a-t-il assuré, révélant avoir décidé de ne jamais quitter son masque depuis un mois ainsi que ses deux employés. «Dieu merci, on est bien protégé. On ne laisse rien au hasard. On met la monnaie dans l’eau de javel et on désinfecte le magasin toutes les trois heures», a-t-il ajouté, regrettant le comportement de certains consommateurs qui ne respectent pas la distanciation sociale.

Pour sa part, Abderaouf, mécanicien de son état, considère que le port du masque «ne le dérange pas» mais paradoxalement, il ne le porte pas. «J’ai pris toutes mes précautions pour assurer ma protection ainsi que celle de mes deux employés. A mon sens, le plus important est de respecter la distanciation sociale et de procéder à la désinfection des lieux, sans oublier de se laver les mains régulièrement. Si on adopte ces consignes, la maladie n’aura aucune chance de nous attraper et le masque passerait au second plan», a-t-il expliqué.

Un garagiste regrette, quant à lui, la multiplication par trois, voire quatre du prix des bavettes et des masques de protection, ce qui explique, en partie, selon lui, la réticence des citoyens, même si ce prétexte est, à nos yeux, loin d’être convaincant dans la mesure où la santé n’a pas de prix. «Généralement, ce sont des masques jetables qu’on ne peut utiliser que pendant quelques heures. Lorsqu’on sait qu’ils sont cédés chez certains pharmaciens entre 100 et 200 DA, ce n’est pas évident pour les petites bourses, déjà dépouillées par les dépenses de Ramadhan», a-t-il argué.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a plaidé récemment pour l’obligation du port du masque afin de limiter la propagation du Covid-19 qui connaît depuis le début de Ramadhan une recrudescence inquiétante.

Mohamed Mendaci