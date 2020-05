Statistiques : Vers le lancement d’une plate-forme nationale interactive

Le ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa, a présidé, hier, une réunion de travail pour discuter de la mise en place d'une plate-forme nationale interactive des statistiques en cours d'élaboration par son département en application du programme d'action du gouvernement, a indiqué le ministère hier dans un communiqué.

A ce propos, M. Messaitfa a mis l'accent sur «l'importance capitale qu'accordent les pouvoirs publics au domaine de la statistique, lequel revêt un caractère stratégique et prioritaire qui s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement». «Cette plateforme, première en Algérie, permettrait un essor qualitatif en termes de disponibilité d'indicateurs où les utilisateurs pourront désormais suivre en temps réel la situation socioéconomique et démographique», a précisé le communiqué. «La plateforme sera alimentée directement à la source au niveau local, et par les bases de données des services centraux et déconcentrés des statistiques et des différentes institutions».

Ont pris part à cette réunion des représentants des départements ministériels, des experts dans le domaine des nouvelles technologies, des cadres de l'Office national des Statistiques (ONS) et de la Direction générale de la prospective (DGP). Les participants ont abordé les défis auxquels sera confrontée la mise en place de cette plate-forme, en ce qui concerne l'architecture du réseau informationnel du réseau local au niveau central, l'organisation des flux des données et leur traitement, le cadre légal pour la gestion de la plate-forme, et enfin les moyens humains et financiers nécessaires pour sa mise en œuvre», a indiqué la même source. Les responsables ont discuté également «des différentes manières et voies garantissant la crédibilité et la qualité des données ainsi que les opportunités offertes par les nouvelles technologies». Le ministre délégué a appelé à «plus de coordination pour parvenir à un système intégré qui sera l'interface d'un système statistique aux normes internationales en tenant compte des aspects de la transparence, la crédibilité, et en temps opportun au service des décideurs et des utilisateurs de données», a conclu le communiqué.