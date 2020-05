Tizi Ouzou : Les médecins vulgarisent les mesures de prévention

Le collectif des comités de villages de la commune de Bouzeguène à Tizi-Ouzou a installé, le week-end dernier, un comité technique sanitaire constitué de médecins, de paramédicaux ainsi que des étudiants en médecine, selon un communiqué.

Sa mission consiste à émettre des recommandations face à la propagation de la pandémie COVID-19 et d’accompagner les comités de villages dans la mise en pratique des mesures sanitaires.

Le comité a recommandé le port de bavettes et le respect de la distanciation d’au moins 1,5 mètre, le lavage fréquent des mains à l’eau savonneuse pendant 30 secondes ou l'usage d'une solution hydro-alcoolique et de proscrire les accolades et les embrassades.

A l’échelle des villages, postes de contrôle et surveillance, le comité a soumis les visites familiales au strict respect des règles de prévention. Ainsi, le visiteur venant d’un foyer épidémique comptant beaucoup de cas covid19 est tenu, selon les prescriptions de ce comité, de porter obligatoirement une bavette en permanence durant son séjour, d’éviter les déplacements en dehors du foyer familial ou hôte.

Les travailleurs et journaliers (maçons, plombiers, menuisiers manœuvres… doivent être aussi autorisés à exercer leurs métiers dans d’autres villages sous réserve du respect des même mesures.

S’agissant des enterrements, le comité a insisté sur la nécessité d’interdire les veillées funèbres.

Il a été également décidé de proscrire tout regroupement, d'interdire l’accès aux marchands ambulants.

Le comité a invité les commerçants à porter obligatoirement une bavette au même titre que les clients, limiter le nombre de clients à l’intérieur des boucheries, boulangeries et superettes. Le respect de la distanciation physique et le port de bavettes sont également recommandés pour le personnel et les usagers des services publics : banques, poste, Sonelgaz, ADE, impôts et APC. D'autres recommandations peuvent être émises en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en cours.

Bel. Adrar