Production de kits de dépistage : Mettre en valeur les compétences locales

Une première dans la région du Maghreb, l'Algérie s’est lancée dans la production de kits de dépistage rapide du Coronavirus. Pour le président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique, cet exploit donne la possibilité d’avoir son autonomie en matière de dépistage, et ce type d’outils est important et précieux pour faire face à la pandémie.

«Nous nous réjouissons de cette mise en valeur des compétences algériennes», s’est félicité le Dr Mohamed Yousfi, joint hier, par téléphone.

Le président du SNPSSP estime que la production des kits permet de réduire la facture des importations. De son côté, le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine relève l’importance d’encourager la production de tests permettant d’élargir le dépistage et appelle les pharmaciens à s'associer à ces opérations car ils ont les compétences nécessaires en matière d’analyses médicales et biologiques, a affirmé à El Moudjahid le Dr Messaoud Belambri.

Il indique que les officines sont présentes dans les zones enclavées et isolées et peuvent apporter une précieuse contribution dans le processus de lutte contre le Covid-19 à travers le dépistage précoce.

Saluant l’instruction prise pour la généralisation du port de masques, le président du SNAPO assure que ces produits sont disponibles au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. «Les stocks disponibles au niveau de la PCH sont destinés aux structures de santé publique. Un quota va graduellement à destination des praticiens privés, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des cliniques de radiologie et des laboratoires d’analyses médicales. Ces dotations sont limitées à une dizaine de masques par praticien, ce qui reste insuffisant», a-t-il expliqué.

Le Dr Belambri souligne, par ailleurs, que les masques qui se trouvent en vente, dont certains sont confectionnés par les centres de formation professionnelle, d es ateliers de couture et des entreprises privées sont fabriqués à base de tissu médical et répondent aux normes en terme de sécurité et de protection et fait part de l’existence d’une production de masques de double et triple couches qui se trouvent au niveau des distributeurs de dispositifs médicaux, au niveau des grossistes.

«Ces produits que nous proposons au citoyen au niveau des officines sont de bonne qualité», a-t-il rassuré, précisant que tous les pays font appel à ces masques alternatifs puisque les experts s’accordent à dire qu’il faut généraliser leur port.

Une liste de 227 produits en rupture ou sous tension



Evoquant la pénurie de médicaments, le président du syndicat national algérien des pharmaciens d’officine rappelle que cette situation n’est pas inédite mais juge cependant qu’elle s’est accentuée avec la pandémie du Covid-19. «On ne sait pas si le programme d’importation a été délivré par le ministère de la Santé aux importateurs», dit-il avant de confier que la liste des médicaments en rupture s’élevait, il y a quatre jours, à 200 produits pour passer ensuite à 227 produits en rupture ou sous tension. «Ceci d’après les données recueillies sur le terrain par la commission nationale des statistiques du SNAPO», a enchéri le Dr Belambri, ajoutant que la liste des produits comporte, notamment des pommades, des injectables, des hormones injectables, le lovenox, levothyrox et autres médicaments qui sont importés ou fabriqués localement. «Nous souhaitons que la situation s’améliorera dans les prochains jours», a enfin souligné le Dr Belambri.

Kamélia Hadjib