Mouture du projet de révision de la Constitution, Le bureau du Conseil de la Nation : «Une réponse aux défis de l’heure»

Le bureau du Conseil de la nation a affirmé, mardi, que la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dont la présidence de la République a entamé la distribution, «est une réponse aux défis de l'heure et ceux à venir, et est en conformité avec l'environnement politique et stratégique en constante mutation». Dans un communiqué rendu public, à l’issue d’une réunion de son bureau, élargie aux présidents des groupes parlementaires et au contrôleur parlementaire, le Conseil de la nation a affirmé que la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution «est une réponse aux défis de l'heure et ceux à venir, et est en conformité avec l'environnement politique et stratégique en constante mutation», à travers l'adoption d'«outils constitutionnels, à même de prendre en charge le traitement de tous les dysfonctionnements et lacunes à la hauteur des aspirations du peuple algérien», indique le communiqué du Conseil.

«Cette mouture revêt une grande importance, compte tenu de ce qui va en découler après enrichissement, en ce sens que la mouture finale dessinera les contours de la maquette de la nouvelle République, dont les repères et prémices se pointent à l'horizon», a affirmé le bureau du Conseil, ajoutant que cette Constitution «constituera la pierre angulaire de l’édification institutionnelle de la nouvelle République que le Président de la République s’est engagé à construire, à travers l’approfondissement de la pratique démocratique participative afin de parvenir à un État pour tous, ou toutes les institutions se complètent».

Le Conseil a appelé les personnalités nationales et la classe politique, toutes catégories confondues, ainsi que les acteurs socio-économiques et les organisations de la société civile «à adhérer à cette démarche pour réaliser les aspirations et revendications légitimes du peuple, notamment les jeunes, à une démocratie véritable et à une vie décente». Dans un autre contexte, et à l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le bureau du Conseil de la nation a rendu hommage aux vaillants chouhada et salué la décision du président de la République de décréter le 8 mai Journée nationale de la mémoire, et lancer une chaîne télévisée nationale spécialisée en histoire.