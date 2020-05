Syndicat national des enseignants universitaires : Terminer l’année dans de bonnes conditions

Le Syndicat national des enseignants universitaires (SNEU), affilié à l’UGTA, a exprimé sa satisfaction suite à l'annonce de la date de la prochaine rentrée universitaire, fixée lors du dernier Conseil des ministres, à la mi-novembre 2020, ce qui permet, selon l’organisation, de prendre les mesures nécessaires pour achever l’année universitaire en cours dans de bonnes conditions.

Dans un communiqué publié, à l’issue de la réunion de son secrétariat tenue par visioconférence, l’organisation syndicale dit avoir accueilli avec satisfaction le programme mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour achever l’année universitaire, à travers l’enseignement à distance et en consacrant le mois de septembre pour dispenser les cours au niveau des universités de manière intensive, puis passer les examens, sous réserve d’avoir l’aval des autorités sanitaires.

C’est d’ailleurs ce qu’avait proposé le secrétaire général du SNEU, Messaoud Amarna, dans le cadre d’une stratégie qui repose sur deux éventualités. La première concerne l’amélioration de la situation sanitaire en ce mois de mai, alors que la deuxième est liée à la poursuite de la pandémie pour une plus longue période. Le syndicat avait souligné, dans ce cas, l’inévitable recours à l'enseignement à distance qui nécessite une attention particulière et la mise en place de tous les moyens matériels et techniques pour sa réussite.

Le secrétaire général du syndicat a précisé, dans ce cadre, les dispositions appropriées et nécessaires pour assurer la réussite de l'année 2019/2020, mais, avait-il souligné, le recours à l'enseignement en ligne demeure un appui fondamental dans cette circonstance particulière, outre la présence au cours qui seront dispensés d'une manière intensive dès la fin de cette épidémie.

Le SNEU a également appelé, dans le même communiqué, la communauté universitaire à appuyer cette solution optimale qui contribuera sans doute à finir normalement l'année universitaire, tout en espérant que la situation sanitaire s'améliorera bientôt. Le syndicat se dit attaché à sa proposition relative à la nécessité de permettre aux étudiants de soutenir leurs mémoires et thèses de fin d’études en ligne ou de leur permettre d'envoyer leurs mémoires en ligne à l'administration.

Elle procèdera à l’installation d'une commission pour évaluer son travail, en particulier dans la situation actuelle, avec la possibilité d'une soutenance en prenant en compte la situation sanitaire épidémiologique et les conditions des enseignants, des étudiants et de l’ensemble de la direction.

L’organisation syndicale a réaffirmé par ailleurs la nécessité de poursuivre la méthode de formation à distance, même après la pandémie, en raison de son impact positif sur la vie pédagogique pour soutenir la méthode d’enseignement classique et soulager la pression que subissent les universités. Elle a appelé également à la poursuite de la consolidation du principe de partenariat et du dialogue pour répondre à toutes les préoccupations du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Conférence sur l’avant-projet de révision de la Constitution



Sur un autre registre, le SNEU organise, en coordination avec la faculté de droit et des sciences politiques de l'université Mohamed-Boudiaf de M'sila, une conférence nationale via la technologie de visioconférence portant sur l'enrichissement de la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution. Prévue le 18 mai, cette rencontre, qui verra la participation d'un panel d’enseignants et d'experts, a pour objectif de contribuer à élargir le débat et les visions susceptibles de renforcer le processus d’élaboration d’une Constitution consensuelle.

Salima Ettouahria