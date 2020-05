ANP : Intensification de la lutte antiterroriste

Un chef terroriste a été éliminé, mardi à Aïn Defla, par des éléments de l’ANP. La veille, un élément de soutien aux groupes terroristes à Sétif et aux frontières est a été arrêté, et une bombe de confection artisanale détruite à Tébessa.

En début de semaine, des détachements de l’ANP ont détruit deux autres bombes artisanales aux portes d’Alger, l’une dans la localité de Souk El-Had, à Boumerdès, et l’autre à Sidi Moussa. La lutte antiterroriste s’intensifie et une telle succession de coups durs assénés par l’ANP aux groupes criminels qui sont sans cesse traqués dénote ’une action soutenue menée sur la base de l’exploitation de précieux renseignements avant d’aboutir à des résultats probants en matière d’endiguement de la menace terroriste. La vigilance l’ANP est donc à son plus haut niveau.

«L’Armée nationale populaire assure une permanente veille et disponibilité à travers le pays, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité», est-il indiqué dans un communiqué suite à la dernière opération de qualité, à l’issue de laquelle un dangereux terroriste a été abattu dans la commune de Zaddine, à Aïn Defla. Le ratissage et la fouille se sont poursuivis après l’opération, précise-t-on, et il n’est pas exclu de voir celle-ci se traduire aussi bien par des saisies d’armes que par la neutralisation d’autres terroristes.

Celui qui a été abattu est dénommé Serbeh Ahmed alias Abbou El-Abbes natif de la commune Béni-Bouateb (Chlef), ayant rejoint le maquis en 1997 et était responsable du groupe terroriste qui sévissait à l’Ouarsenis entre les wilayas de Chlef, d’Aïn Defla, de Tissemsilt et de Médéa. Pour l’ANP, le durcissement de la lutte antiterroriste est une donnée constante. Le professionnalisme et l’efficacité dans l’action sont de rigueur.

Ce qui obéit, notamment à l’objectif de circonscrire la menace terroriste et d’étouffer les groupuscules. La stratégie appliquée dans ce cadre a démontré son efficience, à travers l’ensemble du territoire national, et ce en dépit des spécificités de chacune des régions du pays. À l’exemple des zones frontalières de l’extrême Sud, les cas de reddition de terroristes sont signalés en grand nombre également dans les régions du Nord.

L’étau se resserre sur ces criminels encore en activité, ainsi que sur les réseaux de soutien. L’autre aspect que l’ANP prend aussi en considération a trait au contexte régional hostile, eu égard notamment au contexte d’instabilité en Libye.

À ce titre, l’ANP s’attache au principe selon lequel seule une préparation continue de combat et la persévérance sont susceptibles de garantir une disponibilité totale pour contrecarrer toute éventuelle menace.

«Les unités de l’ANP continuent, à travers tout le territoire national, y compris les zones frontalières situées à l’extrême Sud, d’exécuter les programmes annuels de préparation au combat, ce qui les rend pleinement disponibles à faire face à toute urgence afin de défendre la souveraineté nationale, préserver l’unité du pays, l’intégrité territoriale et protéger ses espaces terrestre, aérien, ainsi que ses eaux territoriales», indique-t-on dans l’éditorial du dernier numéro de la revue El Djeich. Les éléments de l’ANP «sont conscients, comme l’a réaffirmé le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général major Saïd Chanegriha, qu’être au diapason des derniers développements et au niveau des armées avancées ne sera possible que par la disponibilité d’équipements modernes et d’une ressource humaine qualifiée et compétente, ayant une formation de qualité, au patriotisme sincère et totalement prête au sacrifice au service de la patrie et de sa défense», a-t-on ajouté.

Karim Aoudia