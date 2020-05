Le moudjahid Khelifa Mederres : Omar Boudaoud «a donné de l’âme» à la Fédération de France du FLN

L’ancien responsable de la Fédération de France du Front de libération national (FLN) pendant la guerre de Libération nationale, Omar Boudaoud «a donné de l’âme» à cette Fédération qui a «transporté la guerre sur le territoire de l’ennemi», a témoigné le moudjahid Khelifa Mederres, ancien membre et responsable des groupes armés en France, pendant la Révolution.

Dans son témoignage à l’APS, sur les grands faits qui ont marqué le parcours du moudjahid Omar Boudaoud (décédé samedi dernier en Allemagne à l’âge de 95 ans), depuis sa désignation par Abane Ramdane à la tête de la Fédération de France en 1957, le moudjahid Mederres a souligné son rôle important dans la restructuration et l’organisation de la Fédération de France du FLN pour soutenir logistiquement la Révolution en Algérie, tout en menant des attentats sur le territoire français. «À sa désignation à la tête de cette Fédération, il a aussitôt entamé un travail de restructuration (en cellules, sections, groupes, kasma, secteurs, régions en zone super zones et wilaya) de cette organisation dont il a aussi renforcé l’organique et la direction de la communication pour mettre en branle un vaste travail de distribution de tracts et d’appels aux militants à rejoindre la Révolution», a souligné cet ancien responsable des groupes armés en France.

«Il a aussi organisé les groupes armés, appelés aussi groupes de choc, et envoyé des éléments au Maroc pour des formations afin qu’ils puissent mener de grandes opérations militaires sur le territoire français.

Il a également réglé le problème de manque d’armes et de munitions dont souffraient les groupes armés», a-t-il ajouté.

«Pour régler ce problème, le Colonel Omar Boudaoud a rencontré, au Caire (Égypte), le Colonel Ouamrane qui était chargé de la logistique. Ce dernier a chargé Amar Haddad de mettre Omar Boudaoud en contact avec un fournisseur en Allemagne et qui était une femme», a-t-il expliqué, précisant que le Colonel Omar a passé une commande de 5.000 pièces entre pistolets et mitrailleurs, commande qui lui a été livrée 15 jours plus tard.

«Grâce à cette organisation, la formation au Maroc et l’acquisition d’armes, la Fédération de France du FLN a organisé plusieurs attentats ciblant 320 sites économiques, dont 180 couronnés de succès, et mené des attaques contre 350 policiers et 120 harkis», a relevé M. Mederres.

La Fédération de France du FLN avait préparé une opération de fabrication de faux billets, destinée à porter un coup «dur» à l’économie française, mais qui malheureusement n’a pas abouti. Pour cela, il a été procédé à la mise en place, avec la contribution de militants progressistes communistes, d’une imprimerie aux frontières entre la Hollande et l’Allemagne, le matériel a été acheté et l’imprimerie installée, mais au moment de lancer l’opération, un élément du groupe des communistes, qui était un infiltré, a informé les services de sécurité qui ont effectué une perquisition et saisi le matériel, se remémore-t-il. L’organisation du FLN en France a aussi apporté «une contribution financière importante à la Révolution en Algérie», témoigne Khelifa Mederres. Selon lui, «elle assurait une part importante du budget du GPRA». En outre, Omar Boudaoud a «financé à hauteur de 80% une usine de fabrication d’armes (pistolets, mitrailleurs, bazooka, mortiers), créée en 1959 par le Colonel Boussouf à Titouane, une usine pour laquelle il a assuré, également, une main-d’oeuvre algérienne formée dans les usines françaises.

L’ancien membre des groupes de choc de la Fédération de France du FLN se souvient du colonel Omar Boudaoud comme étant «un responsable juste et honnête qui aimait la discipline, la rigueur, l’honnêteté et l’engagement». Pour lui, avec le décès de ce grand responsable de la Révolution, «l’Algérie a perdu un autre grand homme qui a consacré sa vie à la lutte pour l’indépendance de son pays».