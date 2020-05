M. Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs : «L’Algérie a fondé le concept de culture de la paix dans le monde»

«L’Algérie demeure toujours la référence en matière de vivre ensemble en paix», a déclaré, hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, à l’occasion de la rencontre organisée par le Centre culturel islamique, sur «La conquête de La Mecque ; valeurs, préceptes et enseignements», à Dar Qoraân Ahmed-Sahnoun, à Alger.

Le ministre a rappelé que les dates clés de l’histoire de l’islam viennent rappeler au monde et aux Algériens, «la nécessité de la coopération et du dialogue pour la consolidation de la paix». M. Belmehdi a expliqué que l’Algérie, qui a proposé au monde une journée mondiale pour la célébration de la paix, a réussi également «à fonder le concept de culture de la paix dans les relations entre les nations et peuples du monde, et le respect pour tous les êtres humains».

La Journée mondiale du vivre ensemble en paix est «inspirée de l’histoire de l’Algérie et de ses principes», et vise «à promouvoir les valeurs de paix, de réconciliation et de tolérance au sein de chaque société et entre les nations», explique le ministre, ajoutant que «le monde d’aujourd’hui souffre d’une pacification qui reste incomplète, précaire et fragile», à cause de «la persistance des discours de la haine véhiculant l’idée de la guerre, de l’exclusion, de l’extrémisme, du repli sur soi et de la discrimination».

M. Belmehdi ajoute que «les efforts consentis par l’Algérie pour rétablir la paix et la sécurité dans le monde, ainsi que sa contribution à la promotion du dialogue entre les peuples trouvent leurs racines dans les nobles valeurs de l’islam, appelant à la réconciliation, à l’union et à la fraternité». Fustigeant «l’oppression des Palestiniens et des peuples des pays du Tiers Monde», le ministre a affirmé que «l’Algérie restera toujours aux côtés des opprimés et des dominés pour faire entendre leurs voix et refuse la paix imparfaite. Nous incitons les peuples au pardon et à la compassion, mais nous n’acceptons pas le pardon sans l’aveu et la reconnaissance de culpabilité». M. Belmehdi a plaidé pour «la promotion du dialogue, de l’entente et de l’entraide», en consolidant «l’attachement des Algériens aux idéaux des Chouhada qui ont sacrifié leur vie pour libérer le pays du joug colonial». «Il est exigé de nous de renouer notre attachement à l’héritage de nos martyrs, la reconnaissance de leur sacrifice et la fidélité à leurs legs, en fournissant plus d’efforts pour construire notre pays».

Le ministre a également appelé les imams à la promotion de la culture et du discours de réconciliation, et à la valorisation des référents religieux du pays.

Plusieurs thématiques liées à cette date phare de l’histoire de l’islam ont été abordées, lors de cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs savants et imams. Hocine Ouâlili, imam et membre du jury du Prix international d’Alger de récitation, de psalmodie et d’exégèse du Saint Coran, a présenté une communication sur l’aspect historique de la conquête de La Mecque ; de son côté Mohamed Idir Chenane a axé son intervention sur le caractère pacifique et humaniste du message religieux.

Tahar Kaidi