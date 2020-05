Conjoncture : une anarchie qui arrange certains

En reconnaissant que ses services n’ont pas suffisamment de contrôle sur le secteur de la distribution des fruits et légumes et de la viande, le ministre du Commerce ne fait que corroborer un constat déjà établi, à savoir les difficultés qu’ont les pouvoirs publics à réguler une activité aussi stratégique que vitale. En fait, les tentatives de l’Etat visant à mettre de l’ordre dans ce secteur se sont succédé au cours de ces dernières années à travers des mises à niveau successives de la réglementation régissant l’exercice de l’activité commerciale. Toutefois, les résultats sont là pour confirmer toutes les difficultés à maîtriser l’anarchie qui prévaut à ce niveau, notamment en matière de pratiques spéculatives, de défaut de facturation et de dissimulation du chiffre d’affaires. Une chose est sûre, le marché est loin d’être régulé, et les «barons» ne sont pas prêts à lâcher prise. La mission du département du Commerce reste ainsi limitée à de simples constats assortis de poursuites judiciaires, mises en garde et autres sanctions qui ne semblent pas pour autant dissuader les mis en cause. Une situation qui révèle toute la dimension de la «délinquance qui reste très élevée dans la sphère marchande de manière générale», avait admis, à juste titre, un ex-ministre du Commerce. Cette anarchie, sciemment entretenue par certains lobbies, sur le marché interne, aux plans organisationnel et des prix, s’explique, en grande partie, par la faiblesse significative en infrastructures, notamment dans le segment de la distribution et de l’approvisionnement, d’où le manque de transparence des transactions commerciales. Une défaillance qui entretient la spéculation et influe sur la formation des prix, en l’absence d’espaces de négoce selon les normes et les règles qui régissent l’offre et la demande. Ces difficultés à normaliser le fonctionnement du marché national se trouvent compliquées par l’inexistence d’un système d’approvisionnement et de distribution suffisamment structuré, d’où les dysfonctionnements dans toute la chaîne commerciale. Une situation qui favorise le commerce informel et qui alimente les pratiques spéculatives. Le constat met en avant également le manque de transparence et de loyauté dans les pratiques commerciales, ainsi que la persistance d’autres formes de fraude, au détriment de la loi. Aussi, la régulation du commerce ne relève pas uniquement de stratégies à mettre en place car, en définitive, il s’agit également d’une question de moralité, de probité et de conscience. En toute évidence, la moralisation de l’acte de commercer passe par le renforcement des capacités et instruments de contrôle et de suivi des activités, en tant qu’outil de régulation du marché. En fait, le déficit en moyens de contrôle humains s’avère être l’une des contraintes majeures qui entrave les missions du secteur, d’où les difficultés à contrôler le marché, en particulier les filières fruits et légumes.

D. Akila