Allemagne : Football aseptisé ?

Avec la reprise du football samedi en Allemagne, fini les embrassades et les tapes dans les mains entre joueurs, désormais encadrés par des consignes sanitaires strictes. Devant la pandémie de coronavirus, la Ligue allemande (DFB) a redessiné toute l'architecture de la saison, via un protocole sanitaire draconien de 51 pages qui a fléché le retour vers les terrains.

Mais samedi, les joueurs ne vont pas retrouver la scène comme ils l'ont laissée. Enceintes à huis clos, interdiction de se serrer la main entre joueurs, proscription des célébrations effusives en cas de but, contacts physiques réduits au strict nécessaire, port du masque obligatoire pour l'encadrement et les remplaçants... Ces mesures restrictives ouvrent une période inédite sur le terrain, qui est habituellement l'espace de libre expression des footballeurs.

La mise en place du "Protokoll" peut sembler "contradictoire avec le sport de compétition, où on apprend aux joueurs de se lâcher. Ça peut constituer une distraction, ce n'est pas bon pour la concentration", relève le coach mental Manuel Dupuis, "Il y a beaucoup de nervosité, mais autant de motivation à reprendre. C'est à double tranchant. C'est comme après une blessure. Si le joueur est bien préparé, les sensations reviennent vite." "Préparation", voilà le mot-clé : les équipes ont toutes été éprouvées par le contexte de crise sanitaire qui les a contraintes à revoir leur routine, depuis la reprise de l'entraînement en avril. Avec plus ou moins de délai d'adaptation.

"C'est casser les codes qui sont établis depuis des dizaines d'années", résume l'entraîneur de Grenoble (L2) Philippe Hinschberger.