Espagne : Une femme de 113 ans survit au coronavirus

Une femme de 113 ans, présentée comme la doyenne d'Espagne, a guéri de la maladie Covid-19 dans une maison de retraite dont plusieurs résidents infectés par le coronavirus sont décédés, a indiqué la résidence.

«Elle a 113 ans. Elle a surmonté la maladie et va très bien», a affirmé une responsable de communication de l'établissement.

Maria Branyas avait contracté la maladie sous une forme légère, le mois dernier, dans la maison de retraite où elle vit depuis vingt ans, dans la ville d'Olot située à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone (Catalogne, nord-est).

Les symptômes auront été discrets : «En réalité la seule chose qui a été détectée, c'est une infection urinaire et un peu de fièvre associée, mais ensuite elle a passé un test de dépistage (du coronavirus) qui s'est révélé positif», a assuré la responsable de communication.

«Maintenant, elle se sent bien, et elle a passé la semaine dernière un test dont le résultat a été négatif», a-t-elle dit.

La centenaire est restée confinée plusieurs semaines dans sa chambre de la Résidence Santa Maria del Tura. Une seule employée y entrait, vêtue d'une tenue de protection, selon la télévision régionale TV3, qui a diffusé des images de la vieille dame.