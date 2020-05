Arabie Saoudite : Confinement total pour les jours de l’Aïd

L'Arabie saoudite va instaurer un confinement total durant les jours de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois sacré de Ramadhan face à l'augmentation des nouveaux cas de Covid-19, a indiqué le ministère de l'Intérieur saoudien.

Le royaume, pays arabe du Golfe qui compte le plus grand nombre d'infections au coronavirus, tente d'endiguer l'épidémie et réimposera un confinement total pendant la période (de l'Aïd el-Fitr) du 23 au 27 mai, a indiqué le ministère dans un communiqué relayé par l'agence de presse SPA. La plupart des régions du pays avaient été soumises à un confinement total au début de l'épidémie, mais le gouvernement avait assoupli la règle en autorisant la population à sortir entre 9h et 17h le mois dernier au début de Ramadhan.

Les centres commerciaux et magasins ont été autorisés à rouvrir sauf dans certains cas, comme à La Mecque, première ville sainte de l'islam, où le nombre de cas n'a cessé d'augmenter malgré des strictes mesures de prévention.