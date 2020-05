PATRIMOINE, Constantine : Sidi Rached, une histoire mouvementée

À chaque lieu est attaché un protecteur et Sidi Rached est à Constantine ce qu’est Sidi Abderrahmane à Alger, ou encore Sidi El Houari à Oran. Bien plus, le nom du saint patron évoque spontanément la ville bimillénaire, bien davantage que ceux de Massinissa, Jugurtha, Salah Bey ou l’Empereur Constantin, auquel elle doit pourtant son toponyme. D’après l’érudit Habba Abdelmadjid, il s’agirait de Rached Ben Hamed, descendant d'Idris 1er et issu d’Oued Righ, dans la wilaya d’Ouargla. L’historien, Abdelhamid Brahim Kadri, abonde dans ce même sens, alors que d’aucuns soutiennent qu’il serait originaire de Bousaâda, ou encore du village de Rouached, dans la région de Ferdjouia (wilaya de Mila), et que son véritable nom est Abdelkader Benembarek Er-Rachedi, grand cadi de Constantine. Est également évoqué un pensionnaire de la prison de Souika, originaire de Tizi Rached (Tizi Ouzou), qui avait grandement contribué à l’édification du pont lequel finalement prit, de même que le mausolée se trouvant en contre-bas, le nom de son lieu d’origine, et même un… âne appartenant à une vieille juive qui vivait jadis à cet endroit. Cela pour les versions vraisemblables de l’histoire. En effet, d’autres sources font part d’un rêve collectif qu’auraient fait les habitants du Rocher, et dans lequel Sidi Rached, tout de blanc vêtu, survolait la ville (on parle aussi d’un oiseau blanc). L’assassinat de ce dernier, quelques jours plus tard, sonna le glas du règne du Bey d’à l’époque. On retrouve d’ailleurs des traces de cette légende dans le malouf local, dans le passage Sidi Rached Ya Tir El-Horr (Sidi Rached, Ô oiseau libre). La maison de Sidi Rached ne fut transformée en mausolée que vers le IXe siècle. Au-delà du mystère qui enveloppe l’identité du personnage, celui-ci fait objet d’un culte particulier, principalement par les confréries religieuses qui organisent chaque année khardjat Sidi Rached (littéralement la sortie de Sidi Rached), au cours du mois de ramadan, tradition séculaire qui voit les Aïssaoua de l’Est algérien parcourir la ville en procession, au son du medh (chant religieux), en l’honneur du saint patron. Pour en revenir à la zaouïa, celle-ci a, depuis des décennies, été considéré comme moqadem, un membre de la famille Bougouffa, et reçoit encore des visites de centaines d’adeptes pour des maqyils (après-midi) animés par les troupes de Aïssaoua, Ouasfane et Khouans, et ce malgré la dégradation subie par l’environnement immédiat de ce lieu, notamment l’escalier métallique faisant office d’accès principal et qui, au fil du temps, s’est transformé en lieu assez mal fréquenté. D’ailleurs, la zaouïa a subi, sur les trente années écoulées, des vols, voire de actes de vandalisme, notamment lors de la décennie noire. Enfin, Sidi Rached, c’est aussi le pont centenaire qui surplombe le mausolée. Édifié entre 1907 et 1912, ce dernier a vu se relayer à sa réalisation trois ingénieurs : Georges Boisnier, Paul Séjourné et Aubin Eyraut, quoique la paternité de l’ouvrage soit généralement attribuée au premier. Le projet a couté 3 millions de francs, montant considérable pour l’époque. Construit sur le modèle du pont Adolphe, situé à Luxembourg-Ville (1903), le viaduc en pierre de taille repose sur 27 arches, dont celle centrale est la plus large, avec une ouverture de 70 m. Culminant à 105 m de hauteur, celui-ci est long de 447 m, et relie le centre-ville au quartier de la gare de Bab El Kantra. Inauguré en même temps que le pont suspendu de Sidi M’Cid, cet ouvrage, partie intégrante de l’identité de Constantine, a subi plusieurs opérations de renforcement et de réhabilitation. En 1952, sous l’administration française, puis au cours de la décennie précédente, entre 2011 et 2015, avec l’implantation de micro-pieux sur ses deux côtés inférieurs, puis la démolition et la reconstruction de quatre des arches, dont celle n° 5, largement fissurée, qui menaçait ruine à tout moment. Ainsi, l’on peut encore admirer, à partir de ce site historique, le mausolée situé juste en contrebas de l’arche principale, lequel lui a naturellement donné son nom. Celui d’un saint patron qui veille depuis toujours sur la ville.

I. B.