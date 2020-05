Point de clergé en islam

Par : Kamel Bouslama

Parmi les thèses centrales de l’islam politique, il en est une qui se retrouve souvent chez certains juristes désireux de s’arroger le monopole de la religion vraie, et d’instituer un clergé dans l’islam. Cette thèse, c’est celle selon laquelle «seuls feraient autorité les exégètes, les «fatwàs» et les jugements des «ahl aldhikr», c’est-à-dire eux-mêmes et ce, en vertu du verset «Interrogez les «ahl aldhikr» si vous ne savez pas» (XVI, 43 et XXI, 7).

Au fait, que signifie cette expression en réalité ? Renseignements pris, la réponse est donnée par d’autres juristes, soucieux quant à eux de la préservation d’un «authentique fondamentalisme» qui se veut à la fois rationaliste dans sa réflexion juridique et politique, et spiritualiste dans sa dimension morale et religieuse.

Selon ces juristes, dans le Coran, le terme dhikr (invocation, rappel) peut avoir plusieurs sens. Il désigne tantôt la parole divine en général (XV, 9 : «nous avons fait descendre le «Rappel ; nous en sommes les gardiens» ; tantôt le Coran lui-même (XVI, 44 : «Nous avons fait descendre sur toi le «Rappel» pour que tu exposes clairement aux hommes ce qu’on a fait descendre vers eux») ; tantôt la Torah (XXI, 105 : «Nous avons écrit dans les Psaumes, après le «Rappel» : «En vérité, mes serviteurs justes hériteront de la terre»).

En l’occurrence -et ce sont les juristes tenants du fondamentalisme authentique qui le soulignent- «dans les deux versets ici invoqués, c’est la Torah qui est visée, ou l’ensemble des livres antérieurs au Coran. Ces versets disent en effet : «Nous n’avons envoyé avant toi que des hommes que nous inspirions». Et les juristes en question de poursuivre : «Interrogez les gens auxquels le Rappel a été adressé, si vous ne savez pas». Autrement dit, «interrogez les Juifs et les Chrétiens

au sujet des prophètes que Dieu

a inspirés ».

Naturellement, font observer ces juristes tenants du fondamentalisme authentique «il n’y avait pas encore, au temps du prophète, de religieux, juristes ou oulémas qui puissent être visés par ce verset, et ceux aujourd’hui en détournent le sens pour servir leurs ambitions personnelles ne font en réalité que dévoiler leur désir de faire main-basse sur l’ordre juridique et politique de la société».

Pourtant l’islam, que l’on sache, a toujours fait en sorte d’éviter la constitution d’un clergé sous quelque forme que ce soit ; pour lui, tout musulman pieux est clerc. Selon les juristes tenants du fondamentalisme authentique, «s’il y a dans le christianisme une théologie, c’est-à-dire un ensemble de théories constitutif d’une science dogmatique dans l’étude de laquelle se spécialisent les dits docteurs de la religion, le dogme islamique est quant à lui d’une simplicité telle qu’il est à la portée de tout chacun, sans effort philosophique et sans théorisation théologique».

Et du reste ces mêmes juristes se font fort de le rappeler chaque fois que de besoin. Il n’y a donc pas en islam de «science de la religion» (théologie), mais «des» sciences «se rapportant» à la religion, telles que l’exégèse coranique, la philologie, le «fiqf» et sa théorie (usùl al-fiqh), la science du hadith, etc. Et nos juristes de conclure en ces termes : «(…) l’on ne peut faire, sauf à s’exprimer dans une langue incorrecte, du spécialiste d’une de ces sciences un docteur de la religion en général».

K. B.