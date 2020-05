SAVOIR, Les miracles scientifiques dans le Coran : Les faits de la vie confirmés par la science

(2e partie et fin)

Les propos de Werner Gitt résument les conclusions de la ‘théorie de l’information’, développée au cours des 50 dernières années, et acceptée comme une partie de la thermodynamique. La théorie de l’information étudie l’origine et la nature de l’information dans l’Univers. La conclusion à laquelle les théoriciens de l’information sont arrivés, à la suite de longues études, est que :

« l’information est une chose différente de la matière. Elle ne peut jamais être réduite à la matière. L’origine de l’information et celle de la matière physique doivent être étudiées séparément. »

Par exemple, pensons à la source d’un livre. Un livre est composé de papier, d’encre, et des informations qu’il contient. Le papier et l’encre sont des éléments matériels. Leur source est de la matière : le papier est fait de cellulose et l’encre est constitué de certains produits chimiques. Toutefois, les informations contenues dans le livre sont immatérielles. Elles ne peuvent avoir une source matérielle. La source de l’information dans chaque livre est l’esprit de la personne qui l’a écrit.

De plus, cet esprit détermine comment le papier et l’encre seront utilisés. Un livre prend forme, tout d’abord, dans l’esprit de l’auteur. L’auteur construit une chaine de logique dans son esprit et ordonne ses phrases. Dans un deuxième temps, il leur donne une forme matérielle, c’est-à-dire qu’il traduit les informations contenues dans son esprit en lettres, en utilisant un stylo, une machine à écrire ou un ordinateur. Par la suite, ces lettres sont imprimées par une maison d’édition et prennent la forme d’un livre composé de papiers et d’encre.

Nous pouvons donc affirmer cette conclusion générale :

« Si de la matière physique contient de l’information, celle-ci doit avoir été conçue par un esprit qui possédait cette information en question. Tout d’abord, il y a l’esprit. Cet esprit convertit l’information qu’il possède en matière, ce qui constitue l’acte de conception. »

L’origine de l’information dans la nature

Lorsque nous appliquons cette définition scientifique de l’information à la nature, un résultat très important s’ensuit. Il en est ainsi parce que la nature déborde d’informations (par exemple, dans le cas de l’ADN, et étant donné que cette information ne peut pas être réduite à la matière, elle tire donc sa source au-delà de la matière.) Ce fait est révélé dans le verset suivant du Coran (selon la traduction du sens) :

« Ils dirent : ‘Gloire à Toi ! Nous n’avons de savoir que ce que Tu nous as appris. Certes, c’est Toi l’Omniscient, le Sage. » (Coran 2/32)

L’un des plus grands défenseurs de la théorie de l’évolution, George C. Williams a admis cette réalité que la plupart des matérialistes et des évolutionnistes sont réticents à voir. Williams a défendu, avec force, le matérialisme pendant de nombreuses années, mais dans un article, qu’il a écrit en 1995, il déclare l’inexactitude de l’approche matérialiste (réductionniste) qui tient tout pour de la matière :

« Les biologistes évolutionnistes n’ont pas réussi à se rendre compte qu’ils travaillent avec deux domaines plus ou moins incommensurables : celui de l’information et celui de la matière. Ces deux domaines ne seront jamais réunis dans quelque sens que ce soit, que le terme ‘réductionnisme’ implique habituellement. Le gène est un assemblage d’informations, et non un objet. En biologie, lorsque vous parlez de choses comme les gènes, les génotypes et le matériel génétique, vous parlez à propos d’information et non à propos d’une réalité physique, objective. Cette absence de descripteurs, partagés, fait de la matière et de l’information deux domaines distincts d’existence qui doivent être analysés séparément, selon leurs propres conditions. » [George C. Williams, The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution].

Par conséquent, contrairement à l’hypothèse des matérialistes, la source de l’information dans la nature ne peut pas être la matière, elle-même. La source d’information n’est pas la matière, mais une Sagesse supérieure, se situant au-delà de la matière. Cette Sagesse existait avant la matière. La matière a été amenée à l’existence, a été formée et organisée par le Créateur des cieux, de la Terre, et tout ce qui existe.

----------------------------

VERSET DU SAINT CORAN

«La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramenés à Celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez.» (62:8)

HADITH

Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Il y a des gens qui ouvrent les portes du bien et ferment l’accès au mal, et il y en a qui ouvrent les portes du mal et ferment l’accès au bien. Bonheur à celui à qui Allah donna les clefs des portes du bien et malheur à celui à qui il donna les clefs des portes du mal. » Rapporté par Ibn Mâjah et considéré comme bon par Albâny.