Conjoncture : Transparence budgétaire

Les finances publiques s’affirment, d’ores et déjà, comme un des dossiers les plus épineux pour l’après-Covid-19. Leurs déficits, additionnés à ceux des comptes extérieurs, entraînent des hémorragies de ressources publiques rares. En chiffres, c’est l’équivalent de 11,800 milliards de DA entre 2014 et 2019, soit 2 ans de recettes budgétaires. De façon stratégique, la politique budgétaire devra refléter, outre les urgences médicales, le besoin de rétablir la viabilité des finances publiques à moyen terme. Toutefois, cette crise de Covid-19, commentait Zine Barka, professeur des finances publiques, «a la malchance de se combiner avec une très forte érosion du prix des hydrocarbures dont l’Algérie tire sa principale recette en devises». Devant le désarroi et la colère des petits commerçants, soutient-il, «la gestion des finances publiques est sollicitée, afin de trouver le juste équilibre entre des ressources qui s’amenuisent et de nouveaux besoins de dépenses». Le tout s’inscrit dans l’objectif de protéger et de pallier les conséquences économiques de l’effet Covid-19 sur l’activité normale du pays. «Cette navigation sur le “fil du rasoir” est très difficile et doit être prise sur des bases et des données chiffrées que seules les autorités publiques possèdent», expliquait-il. L’autre anomalie des finances publiques réside dans la transparence. Dans différents classements, l’Algérie figure parmi les pays où la transparence faisait défaut dans la gestion des finances publiques. Ceci étant, la meilleure position de l’Algérie a été enregistrée dans «l’Enquête sur le budget» menée en 2015 avec un indice de transparence sur le budget ouvert de 19 sur une échelle de 100. Très loin du score moyen global qui est de 45. Pour la 7e édition de cette enquête, menée en 2019 et qui touche 117 pays, la position de l’Algérie continue à être caractérisée par le très peu de transparence. Score : 2 sur 100. Hallucinant ! Les auteurs de ce travail de recherche reprochaient à l’Algérie l’insuffisance d’informations budgétaires disponibles au public. Pourtant, la principale utilité de ces informations ou documents s’inscrit dans la mise en place d’une communication sincère et transparente entre le pouvoir exécutif et la population. Le but de cette transparence budgétaire étant de permettre une gestion participative et inclusive des deniers de l’Etat. Aujourd’hui, dans le cadre de la nouvelle gouvernance économique prônée par le Président de la République, cette gestion transparente devra s’imposer à tous les niveaux. Dans la première mouture de l’avant-projet de la nouvelle Loi fondamentale, le chef de l’Etat met l’accent sur la transparence. Ainsi, s’engager à ouvrir ces documents budgétaires sera un garant d’une bonne gestion financière afin, aussi, de faire front à toutes les tentatives de fraude et d’évasion fiscales ainsi que d’autres malversations de l’utilisation des fonds publics.

F. Irnatene