Mourad Goumiri, économiste : «Le contrôle du réseau des concessionnaires automobiles, un gage de transparence»

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene

Dans cet entretien, l’universitaire relève que le dispositif SKD/CKD, pour les composants acquis localement par les sous-traitants dans les industries mécaniques, électriques et électroniques, «devra permettre la création d'un véritable tissu national d'intégration par des PME/PMI nationales, ce qui justifie un régime préférentiel pour cette activité».



El Moudjahid : Le Conseil des ministres a approuvé le retour à l’importation des véhicules, la fin des avantages accordés dans le cadre du dispositif SKD/CKD et une exonération des taxes douanières et de la Taxe sur la valeur ajoutée, pour une durée de deux ans renouvelables, pour les composants acquis localement par les sous-traitants dans le secteur des industries mécanique, électrique et électronique, les pièces de rechange et la création d’un régime préférentiel pour les activités de montage. Quelle lecture en faites-vous ?

Mourad Goumiri : La filière montage peut générer de la valeur ajoutée et de l'emploi avant que notre pays se lance dans une véritable industrie de construction automobile. Mais il faut bannir la construction mafieuse qui a été initiée durant les années antérieures et qui a non seulement permis d'énormes indus bénéfices (exonération de TVA et de droits de douanes), des prix de véhicules exorbitants et des files d'attente intolérables qui ont alimenté la spéculation et généré des rentes ainsi qu'une augmentation des prix sur le marché de l'occasion. Un retour classique à l'importation de véhicules neufs et d'occasion (moins de trois ans) payables en dinars, par le réseau de concessionnaires, peut permettre la satisfaction de la demande intérieure tout en récupérant des recettes fiscales importantes induites. Le contrôle du réseau des concessionnaires, par les pouvoirs publics, permettra une plus grande transparence et fluidité. C'est pour cela que le dispositif SKD/CKD, pour les composants acquis localement par les sous-traitants dans les industries mécaniques, électriques et électroniques devra permettre la création d'un véritable tissu national d'intégration par des PME/PMI nationales, ce qui justifie un régime préférentiel pour cette activité.



Le retour à l’importation risque de buter sur le problème de dépréciation du dinar. Y a-t-il un moyen de contourner cet écueil ?

La dépréciation du dinar, voire sa dévaluation, aura pour conséquence directe la diminution des importations par l'augmentation des prix relatifs à des produits importés et une rationalisation de la consommation. Ceci aura des conséquences positives sur l'utilisation des produits et va éliminer progressivement les gaspillages énormes que l'on enregistre dans tous les secteurs. Les arbitrages sur la balance des paiements devront se réaliser sur la base des visions à moyen et long termes que la stratégie économique aura retenue en matière des priorités, que le gouvernement devra assumer.



Vous plaidez pour l’émergence d’une réelle industrie automobile. Quelles sont les conditions de son aboutissement ?

Il est important de définir une stratégie dans le secteur de la construction automobile, à partir de nos moyens réels et non pas ceux supposés. Le choix d'un partenaire (et un seul !) fiable et internationalement reconnu est crucial, encore faut-il qu'il accepte de prendre le risque avec nous. Il me semble que pour le moteur à explosion, c'est trop tard pour notre pays, les choix et arbitrages ont été effectués, tant pour le marché national, régional qu'international. Reste le véhicule électrique qui a pris son envol au niveau international et qui peut nous permettre de rebondir, à condition expresse de le relier à l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Ce binôme énergie solaire et industrie automobile devait constituer les deux axes à développer simultanément, pour prétendre à moyen et long termes à une industrie automobile pour 2025 ! Toute autre démarche nous parait aventureuse et risquée et notre pays n'a plus droit à l'erreur.

F. I.