Musique : LE groupe Index revient… sur la toile

Index, groupe mythique algérien de pop-rock des années 2000, revient sur le net avec un nouveau single, 3ayit (fatigué) et le cover de Sept heures moins quart, un de ses anciens succès revisité, au plus grand bonheur de ses nombreux fans.

Après le très grand succès de l'album «El Basma» (l'empreinte) en 2002, les musiciens de ce band créé à l'université, et rebaptisé «Index DZ», reviennent sur le net après près de neuf ans d'absence. «3ayit» est l’introspection post-mortem d’un père qui a mis fin à ses jours car anéanti par la douleur de ne plus pouvoir nourrir ses trois enfants après avoir perdu son emploi. Justifiant son passage à l’acte via la voix présente et étoffée du chanteur du groupe, Salim Samson, le malheureux père va revenir sur son sentiment d’impuissance poussé à son paroxysme et dans lequel il trouvera sa plus douce peine.

D'un ton poignant, la chanson est conçue sur les sonorités métalliques d’un arpège de guitare étalé sur une suite d’accords qui ouvrent la fin du refrain, suggérant ainsi, dans ses non-dits, un cri de révolte dénonçant l'absence de justice sociale.

Porté par une cadence ternaire exécutée avec les sonorités autochtones du bendir, le désarroi du père est déroulé en trois couplets, introduits par les «narrations» courtes d’un solo de violon ou d’une réplique de guitare, monotones et tristes.

Des voix en tierce et une orchestration judicieuse aux sonorités cristallines apparaissent au fur et à mesure que la complainte progresse, donnant plus de contenance à la chanson. «3ayit» met les mélomanes en situation de détresse sociale extrême, les invitant à méditer et approfondir leur réflexion sur un sujet de société d'une grande sensibilité.

La joyeuse bande propose également un cover d'un de ses anciens succès, «Sept heures moins quart» adapté en message de sensibilisation pour accompagner l'urgence sanitaire de l'heure et prévenir contre la propagation du coronavirus. «Sept heures moins quart», titre fredonné par une génération d'étudiants, prône le respect des mesures de prévention.

Fondé au début des années 2000 par Salim Samson, Faïz Hamoutene, Fares Touabet, Farid Bouchama et Azeddine Dehili, le groupe Index DZ compte à son actif les albums «El Basma» (2002) et «Mentoudj Bledi» sorti en 2011.