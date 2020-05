Grand angle : Le scénario du pire

Au fil des jours, l’espoir nourri de voir les protagonistes libyens accepter un cessez-le-feu et reprendre les pourparlers pour relancer le processus politique, devient de plus en plus ténu. Le risque d’un conflit généralisé, contre lequel ne cesse de mettre en garde le Secrétaire général de l’ONU, est plus que jamais avéré, d’autant que les combats entre les deux camps ont enregistré une intensification dangereuse depuis le début du mois de ramadhan. L’ONU a beau appeler à l’arrêt immédiat de toutes les opérations militaires afin de désamorcer et éviter ce conflit généralisé vers lequel la Libye s’achemine, rien ne semble calmer l’ardeur destructrice des deux belligérants. Même le fait que les attaques, qui témoignent, selon la Mission des Nations unies en Libye, «d’un mépris flagrant du droit international humanitaire et des droits de l’homme» et qui «peuvent constituer des crimes de guerre» ne semble pas déranger les consciences. Du côté de Tripoli, ce n’est pas l’appel du SG de l’ONU à toutes les parties à engager un dialogue immédiat pour parvenir à une solution, parce qu’il ne peut y avoir que cette voie qui permettra à la Libye de sortir du chaos dans lequel elle sombre inexorablement, qui a suscité une réaction. Ce qui a fait réagir et provoquer son ire, c’est le fait que l’organisation onusienne évite de citer nommément l’homme fort de l’Est, le maréchal Khalifa Haftar. Dans une lettre adressée à Antonio Guterres, reprise par des médias, le président du Parlement libyen a condamné les «Nations unies qui sont restées silencieuses face aux attaques perpétrées par les milices de Khalifa Haftar». Dans sa lettre, Hammouda Ahmad as Seyyale a rappelé au patron de l’ONU : «nous vous avons écrit à de multiples reprises depuis que des attaques ont commencé et vous avons demandé de condamner clairement ces attaques. Toutefois, nous n’avons rien vu d’autre que des textes de condamnation ambigus et ne mentionnant aucun nom». Il est clair que le Parlement, issu du gouvernement reconnu par la communauté internationale, estime être en droit d’exiger une condamnation des attaques menées par le rival de l’Est. Pour manifester son mécontentement, le président du Parlement libyen affirme : «à l’avenir, nous n’accepterons aucune négociation dans laquelle Haftar sera partie prenante, mais aussi aucune négociation concernant l’avenir politique de la Libye dans laquelle Haftar ferait partie (...)», et d’ajouter que «ceux qui ont les mains tachées par le sang des Libyens ne peuvent pas signer d’accord de paix». Cette décision qui ferme ainsi la porte aux efforts diplomatiques en vue de parvenir à un cessez-le-feu et relancer le processus politique engage-t-elle aussi le gouvernement de Fayez al-Sarraj ? Si c’est le cas, force est de craindre une escalade militaire. Un scénario qui crédibilise l’analyse d’un politologue qui a estimé que «cette guerre civile avec des interventions étrangères ne peut s’achever que si les principaux adversaires sont épuisés ou si l’un perd le soutien financier et militaire de ses parrains».

Nadia K.