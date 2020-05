Niger : 75 terroristes de Boko Haram neutralisés dans l’extrême sud-est

Au moins 75 membres du groupe terroriste Boko Haram ont été neutralisés par l'armée nigérienne en coordination avec la force multinationale mixte, dans la région de Diffa (extrême sud-est du Niger), ont rapporté des médias locaux citant un communiqué du ministère de la Défense.

En outre, d'importants matériels ont été récupérés dans deux opérations menées lundi dans la région de Diffa, proche de la frontière avec le Nigeria, ajoute le communiqué relayé par la radio publique nigérienne. «Face aux attaques répétées de Boko Haram sur les positions de nos forces de défense et de sécurité, notamment celle du poste frontalier nigéro-nigérian de Diffa, le dimanche 3 et le samedi 9 mai derniers, les forces armées nigériennes ont engagé plusieurs opérations offensives et de ratissage dans le lit du lac Tchad», indique le communiqué. Au cours d'une reconnaissance offensive le long des berges de la Komadougou, le lundi 11 mai dernier, aux environs de 15h00 (14h00 GMT), les militaires nigériens de la force multinationale mixte ont eu un accrochage avec des terroristes de Boko Haram à 74 km au sud de Diffa, ajoute la même source. «Bénéficiant de l'appui de l'aviation nigérienne, le bataillon spécial d'intervention a réussi à neutraliser tout le groupe terroriste», avec 25 éléments tués, précise le communiqué. Au cours de cette même opération, ajoute le texte, «un véhicule et quatre motos ont été récupérés, deux motos détruites, de l'armement et des munitions ont été saisis, une bombe artisanale a été détruite, et divers autres matériels à usage militaire saisis».

Parallèlement, dans la matinée de lundi 11 mai, en coordination avec la force multinationale mixte basée au Nigeria, selon le communiqué, la force nigérienne a effectué des bombardements aériens et des tirs d'artillerie sur Toumboun-Foulani, une île située à 24 km au nord-est de Bosso, dans la partie nigériane du lac. Ces offensives militaires, d'après la même source, «ont permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes, de détruire leurs abris ainsi que leurs dépôts logistiques».

Le ministre nigérien de la Défense, Issoufou Katambé, a saisi cette opportunité pour saluer la coopération des forces partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces armées nigériennes.

Les localités de cette partie du Niger subissent depuis plus de quatre ans des attaques meurtrières de Boko Haram à partir de ses positions au Nigeria, qui ont fait des centaines de victimes civiles et militaires et plusieurs dizaines de milliers de déplacés au Niger et au Nigeria.