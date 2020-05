Syrie : Russie et Chine boycottent une réunion du Conseil de sécurité

La Russie et la Chine ont boycotté mardi une visioconférence à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie et les armes chimiques, Moscou jugeant «inacceptable» qu'il ne s'agisse pas d'une réunion publique. «La Russie et la Chine ont des fenêtres vides» à l'écran, a confirmé un membre du Conseil de sécurité, cité par l'agence AFP. Lors d'une conférence de presse virtuelle, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a indiqué que son pays n'avait eu qu'une demande : «Que les échanges se déroulent de manière ouverte». «Malheureusement, nos partenaires occidentaux et leurs alliés ont insisté pour une réunion à huis clos malgré leurs slogans en faveur de l'ouverture et la transparence du Conseil de sécurité», a poursuivi le diplomate russe. «Une telle approche est inacceptable pour nous car elle altère les prérogatives des Etats parties à la Convention des armes chimiques», a-t-il indiqué pour justifier son choix de la chaise vide.