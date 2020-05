Afghanistan : La descente aux enfers

L’embrasement qui caractérise la situation sécuritaire au pays des mollahs est désormais synonyme de retour à la case départ.

Les efforts tant sur le plan diplomatique avec l’accord Etats-Unis-Talibans et de politique intérieur avec l’entente annoncée entre le Président Ghani et son rival Abdullah Abdullah sur le partage du pouvoir suite à la dernière présidentielle ont laissé entrevoir l’espoir d’une sortie de crise et de se réconcilier avec la paix qui tourne le dos à ce pays depuis un peu plus de 40 ans. L’attaque de l’hôpital Dasht-e-Barchi à Kaboul, qui a fait au moins 13 morts, dont des nouveau-nés et des infirmières, a tout remis en cause. Le président Ashraf Ghani a annoncé mardi soir la reprise de l'offensive des forces gouvernementales contre les Talibans. «J'ordonne aux forces de sécurité de mettre fin à leur posture de défense active, de retourner à leur posture offensive, et de reprendre leurs opérations contre l'ennemi», a annoncé Ashraf Ghani lors d'une allocution télévisée.

Avant cette annonce, Ashraf Ghani avait accusé les Taliban et le groupe État islamique. «Aujourd'hui, nous avons été témoins d'attaques terroristes par les Taliban et Daesh contre un hôpital à Kaboul et des funérailles dans le Nangarhar, ainsi que d'autres attaques dans le pays», avait déclaré le président afghan. Quelques heures plus tard, au moins 24 personnes sont mortes lors d'une attaque suicide pendant des funérailles dans l'est du pays et revendiquée par le groupe État islamique.

Ces événements remettent en cause un peu plus l'avenir d'un processus de paix déjà au bord du gouffre. Les forces de sécurité afghanes s'étaient engagées, depuis plusieurs mois, à se contenter de se défendre face aux attaques talibanes, afin d'encourager l'ouverture de négociations de paix avec les insurgés. De leur côté, les Talibans ont cependant intensifié leur offensive contre l'armée et la police afghanes à travers le pays depuis la signature d'un accord avec Washington fin février à Doha, capitale du tar. “Aujourd'hui, les terroristes ont tué 13 personnes innocentes, dont deux bébés, dans l'attaque de l'hôpital. Le bilan inclut aussi des mères et des infirmières», a déclaré Tareq Arian, un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur. Plus de 100 autres personnes, dont trois étrangers, ont été secourues par les forces de sécurité afghanes au cours d'une opération qui a duré plusieurs heures. Trois hommes armés ont attaqué cet hôpital où les forces spéciales afghanes sont parvenues à secourir plus de 80 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Les Talibans, quant à eux, n'ont revendiqué aucune attaque majeure dans les grandes villes depuis la signature fin février et ils n’ont pas tardé à démentir leur implication dans les deux attaques. Dans la soirée, les États-Unis ont condamné «dans les termes les plus forts» ces attaques «épouvantables», tout en appelant le gouvernement et les Taliban à «coopérer pour traduire les auteurs en justice.

Tant qu'il n'y aura pas une réduction de la violence durable et des progrès suffisants vers un règlement politique négocié, l'Afghanistan restera vulnérable au terrorisme», a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell s'est, quant à lui, indigné du «degré d'inhumanité effroyable» et a souligné que «peu de mots peuvent rendre justice aux horreurs dont nous avons été témoins aujourd'hui en Afghanistan». Mais pour les observateurs, les Talibans, après l’accord de Doha, se sont engagés à ne mener aucune opération militaire contre les civils et donc n’ont aucun intérêt à faire renoncer Washington à ses engagements sur son retrait militaire du pays. Le double attentat de mardi intervient quelques jours après que les services secrets Afghans ont arrêté à Kandahar le chef de l'organisation terroriste Daesh ainsi que 20 hauts cadres de la cellule terroriste qui sévit dans cette région d’Asie.

M. T.