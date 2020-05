Dans la lucarne : Les transferts reprennent ?

La pandémie de coronavirus est toujours là, même si on cherche par tous les moyens à la contenir et lui faire un «pied de nez» pour montrer que la vie reste plus forte. C'est vrai que certains pays craignent une deuxième vague, mais cela n'a pas empêché certains à décider le déconfinement. On a même commencé à faire des tests de dépistage pour le début officiel des entraînements comme il est le cas pour le Réal Madrid et Barcelone. L'Italie, la Serbie et autres sont dans le même cas de figure. C'est une façon de montrer que l'amélioration est là et qu'un retour à la normalité des choses est proche. Pour cela, on s'intéresse de plus en plus aux éventuels transferts de grands joueurs. C'est ainsi qu'un passage d'Atal, le joueur de Nice, au Milan AC, est de plus en plus d'actualité mais pas encore officiel. Le fait qu'il retrouve son compatriote Bennacer intéresse de plus en plus les Milanais. Belameri Djamel est finalement au Chabab Saoudi en attendant mieux. Au PSG, l'attaquant vedette, Kylian M'bappé, est cité çà et là pour un éventuel départ au Réal Madrid ou à Liverpool. Certes, El Khelifi compte augmenter son salaire afin de décourager ceux qui s'intéressent à lui... Toutefois, le joueur parisien veut vraiment partir pour tenter un nouveau challenge. Il veut, à priori, «voler» de ses propres ailes, surtout qu'il se sent un peu ligoté avec la concurrence de Neymar. Ce dernier lui aussi cherche à retourner au Barça, mais faute d'argent un transfert analogue est une opération quasi-impossible.

Hamid Gharbi