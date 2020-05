COA : Meridja, président par intérim

Le bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA) a annoncé mardi avoir entériné la démission du président Mustapha Berraf et désigné son 1er vice-président, Mohamed Meridja, à la tête de l'instance à titre intérimaire."Le Comité exécutif du Comité olympique et sportif algérien, réuni mardi au siège de l’instance, a eu à prendre connaissance d’une lettre de confirmation de démission de Mustapha Berraf de son poste de président de l’instance", a indiqué le COA dans un communiqué. Lors de la réunion tenue sous la présidence d'Abderrahmane Hammad, le bureau exécutif, et après avoir constaté la vacance du poste de président, a procédé à l’installation de Mohamed Meridja, 1er vice-président, en qualité de président par intérim de l’instance olympique, "en application des dispositions statutaires et réglementaires du COA". "Meridja assurera l’intérim jusqu'à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire élective", a conclu le COA.