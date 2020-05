Mohamed Boukhedar, Président de la fédération Algérienne de sauvetage de secourisme et des activités subaquatiques : «La tenue des AG est suspendue à la reprise des compétitions»

C'est l'une des fédérations algériennes sportives qui est le plus pénalisée par les conséquences de la pandémie mondiale du Covid-19. Contrainte au gel des activités, prôné par les pouvoirs publics dans la prévention et la lutte contre le coronavirus, la FASSAS doit réfléchir à une solution pour terminer son programme de compétitions nationales et sauver sa saison. «Je suis médecin. Je mesure l'ampleur du danger et comprends parfaitement la nécessité des mesures prises. Bien évidemment, la santé passe avant toutes autres considérations.

Cependant, il faut savoir que cette situation a un sérieux impact sur notre fédération et notre programme. Étant une discipline qui se pratique principalement en mer, l'essentiel de nos compétitions de déroulent en été. Tant que le confinement n'est pas levé, on ne peut rien entreprendre ni d'ailleurs programmer. C'est le flou total. Juste avant l'annonce du gel par le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avions prévu d'organiser des championnats en piscine pour les spécificités de tir sur cible, d'apnée, de nage avec palmes et de sauvetage. Ces compétitions ont été annulées à la dernière minute», a affirmé à El Moudjahid le président, Mohamed Boukhedar. Il ajoutera, dans ce sens, que «pour la FASSAS, ces compétitions ont une grande importance. En dépit de leur aspect anodin, elles permettent de dégager la composante des prochaines assemblées générales ordinaire et élective.

Les clubs les mieux classés auront le droit de participer aux travaux de l'AGO et l'AGE. Pour les clubs et les personnes qui souhaitent intégrer le Bureau fédéral, c'est très important que les championnats nationaux se déroulent. D'autant plus qu'ils se préparent depuis longtemps en prévision de ces compétitions». Pour ce qui est des compétitions internationales, la FASSAS n'est pas gâtée non plus. Plusieurs compétitions ont été annulées. «L'Algérie, note Boukhedar, est champion arabe dans la spécialité du tir sur cible.

Ce titre a été décroché l'année dernière en Jordanie. On devait participer à un challenge international en France au mois de mai courant. Comme c'est une nouvelle discipline, on voulait profiter de la présence des meilleures nations pour avoir une idée sur le niveau de nos athlètes». Une autre compétition concernant la spécialité de l'apnée, prévue en France aussi, a été annulée.

Par ailleurs, le championnat du monde de chasse sous-marine, prévu en Italie au mois de septembre prochain a été reporté à 2021. «L'Algérie avait arraché son billet qualificatif à l'occasion du challenge Euro-Afrique. Franchement, on a hâte que la situation sanitaire s'améliore pour qu'on puisse répondre les activités sportives», conclut notre interlocuteur.

Redha M.