entretien téléphonique entre le chef de l’état et son homologue nigérien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu, hier par téléphone, avec le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, avec lequel il a évoqué l'évolution de la situation sanitaire dans les deux pays, et les perspectives d'élargissement des concertations et de la coopération bilatérales, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le Président nigérien a exprimé, à cette occasion, ses remerciements au Président Tebboune, pour les aides octroyées par l'Algérie à son pays, en consolidation des liens de fraternité et des relations séculaires de bon voisinage unissant les deux pays.