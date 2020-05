FORCES NAVALES : Les Garde-Côtes mobilisés contre le coronavirus

Outre leur mission de surveillance côtière et de sécurité maritime, les garde-côtes veillent dans le contexte actuel marqué par la pandémie du coronavirus, à la sauvegarde de la vie humaine en milieu maritime et au respect des règles d’hygiène à bord des navires pouvant constituer une source d’infection.

Les détachements des gardes côtes relevant des forces navales, ont été mobilisés, dans le cadre du dispositif de lutte et de prévention de la pandémie du Coronavirus, mis en place par le Haut commandement de l’ANP, dès l’apparition du virus en Chine.

Leur rôle a été mis en exergue dans un documentaire réalisé par la Direction de la Communication, de l’Information et de l’Orientation (DCIO) du ministère de la Défense nationale, intitulé «Garde-côtes, des missions exceptionnelles au temps du Coronavirus».

En effet, ils procèdent dans le cadre de la surveillance maritime, à des patrouilles de contrôle en mer intensifiées et adaptées au dispositif de prévention et de lutte contre le Coronavirus.

La mission ne se limite pas au contrôle des navires en rade et au niveau des quais des ports mais également aux navires localisés et suivis jusqu’à leur arrivée à la gare maritime. «L’amarrage est soumis à une autorisation et au contrôle des documents ainsi qu’au respect des règles de prévention», explique-t-on dans le documentaire diffusé sur le compte officiel du MDN. Un élément des garde-côtes a précisé que les procédures consistent en l’alerte de l’arrivée du navire, 24 h avant son amarrage, à travers un avis d’arrivée et la nécessité de présenter une déclaration maritime de santé.

Le capitaine du navire doit également informer les gardes-côtes sur le mouvement de l’équipage, la traversée du navire et les ports touchés, l’état de l’équipage. «Le navire est soumis à une inspection physique et l’accès aux quais n’est autorisé qu’après la présentation de documents attestant la bonne santé de l’équipage et un historique récapitulant les différentes escales du bateau. Des contrôles médicaux rigoureux sont également effectués à l’arrivée et au départ des personnels navigants étrangers», a-t-il assuré.

Le capitaine du Tarik Ibn Ziad a signalé «la coordination efficace avec les garde-côtes, l’échange des informations permet de mieux cerner la situation», a-t-il estimé.

Par ailleurs, les mesures prises par le Commandement des Forces navales ont permis la continuité de l’activité de pêche, des patrouilles de contrôle sont effectuées au niveau des ports de pêche en coordination avec la direction de wilaya pour l’inspection des bateaux et le contrôle de l’application des mesures de prévention notamment, le port obligatoire de la bavette et des gants ainsi que le respect de la distance sociale.

Selon la directrice de la pêche de la wilaya d’Alger, «les garde-côtes sont le pilier dans la chaîne de contrôle des ports». Elle a fait savoir qu’une commission a été installée, composée notamment des éléments des garde-côtes, qui veillent au respect des mesures de prévention au niveau du poste de contrôle mis en place. La responsable a également indiqué que les sorties en mer sont soumises à des horaires.

«La navigation est interdite durant 48 h afin de désinfecter le milieu maritime. Ce sont les garde-côtes qui veillent au respect de l’application de cette mesure», a-t-elle assuré.

En outre, des actions de sensibilisation de proximité sont menées auprès des pêcheurs et à distance à travers des mégaphones lors des sorties en mer.

«Les garde-côtes procèdent à l’inspection des navires et règles d’hygiène par les pêcheurs.

Nous avons réduit l’effectif de 8 à 4 au niveau de chaque navire ainsi que l’obligation du port de bavettes et gants et la désinfection des navires. Les gardes-côtes ont même été dotés de produits et équipements adaptés», a confié un pêcheur du port d’Alger.

Au niveau des bureaux de délivrance des titres de navigation, la direction des gardes-côtes a pris également des mesures préventives, notamment le respect de la distanciation sociale tout en veillant à la protection de son personnel.

Le MDN avait assuré que «les mesures de prévention prises pour faire face à la pandémie du Coronavirus sont appliquées de manière à prémunir les personnels des Forces armées et leurs familles».

Neïla Benrahal